Bachstraße in Volmarstein für Autos bald wochenlang gesperrt

Volmarstein. Einen guten Monat lang müssen Autofahrer einen Umweg nehmen, weil die untere Bachstraße gesperrt ist. Andere Verkehrsteilnehmer haben es besser.

Die untere Streckenführung der Bachstraße zwischen Einmündung der Heilkenstraße und Einmündung der Hagener Straße (B 226) wird von Montag, 25. September, bis Freitag, 27. Oktober, aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke und den Gehwegen voll gesperrt.

Die Arbeiten in Volmarstein erfolgen, so die Stadt Wetter in einer Mitteilung, in zwei Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt wird der rechte Gehweg saniert. Der Fußgängerverkehr wird währenddessen über den linken Gehweg umgeleitet. Im zweiten Bauabschnitt werden der linke Gehweg sowie die Fahrbahndecke saniert. Der Fußgängerverkehr wird analog über den fertiggestellten rechten Gehweg umgeleitet.

Radfahrer haben im Baufeld vom Fahrrad abzusteigen und sich über den Gehweg zu begeben. Der Kraftfahrzeugverkehr wird während der Baumaßnahme über die B 226 (Hagener Straße) – Oberwengerner Straße – B 234 (Grundschötteler Straße) – Heilkenstraße in die obere Streckenführung der Bachstraße und zurück umgeleitet. Rettungsfahrzeuge haben im Notfall jederzeit uneingeschränkten Zugang zu den Häusern. Die Anwohner werden gesondert informiert.

Weitere Baustellen im September

Zudem verweist die Stadtverwaltung Wetter aktuell noch auf folgende Baustellen im September: eine Störungsbeseitigung in einer Versorgungsleitung, Hohes Stück 37, bis zum 13. Oktober, mit halbseitiger Sperrung; eine defekte Versorgungsleitung, Am Winkel 5, vom 27. September bis 27. Oktober, mit einer Vollsperrung während der Arbeitszeit zwischen 8 und 16 Uhr (Rettungsfahrzeuge frei, Anlieger werden informiert); und eine Gehwegherstellung, Im Hillingschen 3, vom 25. September bis 6. Oktober, mit halbseitiger Sperrung der Fahrbahn und Haltverbotszone.

