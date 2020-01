Badminton im Rollstuhl: Wie ein Wengeraner neuen Mut schöpft

Es ist einer der Momente, an denen sich Marcel Hörenbaum aus Wengern gerne zurück erinnert: Seine ganze Jugendmannschaft betritt während des Kinder-Badmintontrainings die Halle. Mit dabei sind einige Kollegen, die der 25-Jährige noch von seinem Lehrgang zum Übungsleiter kannte. In den Händen ein großer Scheck. 500 Euro Preisprämie für seine Jugendarbeit im Verein. Eine Arbeit, die Marcel Hörenbaum sehr am Herzen liegt. „Ich war völlig überwältigt“, sagt er heute noch mit einem Lachen im Gesicht. „Ich wusste davon im Vorfeld gar nichts.“ 250 Euro des Preises geht an ihn selbst und 250 Euro an den Verein. Ein Verein, in dem sich der Wengeraner seit Jahren engagiert und selbst mitspielt.

Angefangen habe er mit dem Badminton vor zwölf Jahren. „Seitdem sitze ich auch im Rollstuhl“, sagt er. Von Geburt an hat der 25-Jährige mit den kurzen, blonden Haaren eine Muskeldystrophie. Eine Erbkrankheit, die zu Defekten oder einem Mangel der in den Muskeln vorkommenden Proteinen führt. „Ich wusste schon früh, dass ich eines Tages im Rollstuhl sitzen werde. Schon als Kind fiel mir das Laufen schwerer als anderen in meinem Alter. Irgendwann fing es an, dass ich des Öfteren hinfiel“, erinnert er sich.

Training mit Kindern und Jugendlichen

Dann habe er begonnen erst kürzere Strecken mit dem Rollstuhl zu fahren und nach und nach längere Strecken. „Mein Onkel hat dieselbe Krankheit und sitzt ebenfalls im Rollstuhl. Als Kind habe ich öfters in seinem Stuhl gesessen und gespielt“, so Hörenbaum, der auch als Kind gerne Sport gemacht hat. „Damals habe ich mit meinen Freunden Fußball gespielt. Aber nie im Verein.“

Als er vor zwölf Jahren in den Rollstuhl wechselte war für ihn schnell klar: „Auch mit Rollstuhl möchte ich weiter Sport machen.“ Also fuhr er mit seiner Familie nach Düsseldorf auf eine Messe. Dort lernte er unter anderem Basketball und Badminton kennen. Seine ersten Erfahrungen im Badminton aber sammelte er in Dortmund. „Dort spielte ich eine Weile. Aber ich musste immer gefahren werden und das ausgerechnet zur Feierabendzeit.“ So kam es, dass der heute 25-Jährige sich das Training in Wengern anschaute. Nun ist er nicht nur Spieler, sondern auch Trainer der Kinder- und Jugendgruppe – so auch heute.

Er sitzt am Spielfeldrand, während sich die Kinder warm machen. „Blau, weiß, gelb!“, ruft er ihnen zu. Sie laufen los. Erst zum blauen Hütchen, dann zum weißen Ball und schließlich zum gelben Hütchen – einmal quer durch die Halle. „Ich lasse sie sich erst einmal auspowern, bevor wir mit dem eigentlichen Training anfangen“, sagt Marcel Hörenbaum, der nach eigenen Aussagen, selbstbewusster denn je ist, seitdem er die Kinder und Jugendlichen trainiert. „Den Kindern ist es egal, ob man im Rollstuhl sitzt, oder nicht.“

Der passende Rollstuhl

„Auf geht’s! Netz aufbauen und dann wird gespielt“, ruft er ihnen zu. In wenigen Minuten ist das Netz gespannt und die ersten Kinder finden sich zu zweit zusammen, um sich vorzubereiten. Marcel fährt mit seinem für den Sport speziellen Rollstuhl, den die Firma Pro Activ sponserte, zum letzten Spielfeld der Halle. „Wir haben heute zwei neue Spielerinnen. Gemeinsam üben wir nun den Aufschlag“, sagt er. Gesagt, getan.

An seine Grenzen stoße der 25-Jährige beim Training so gut wie nie. „Den Kindern und Jugendlichen kann ich viel erklären. Was nicht geht: Ich kann nichts im Laufen vormachen. Das muss einer der Jugendlichen übernehmen. Aber das klappt ganz gut.“ Nach fast zwei Stunden heißt es für die Kinder – Feierabend für heute. Aber nicht für Marcel Hörenbaum. Denn die Jugendlichen stehen bereits in den Startlöchern und auch er wird heute noch die Bälle über das Netzt schlagen.

In dem passenden Rollstuhl sitzt er bereits. „In ihm kippt man nicht so schnell um“, sagt er und lacht. Eine Sonderregel aber gibt es: „Wir spielen nur auf dem halben Feld.“ Dann macht er sich fertig für das Spiel, denn nun sind die Erwachsenen in der Wengeraner Turnhalle an der Reihe.