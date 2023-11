Bahnhof Herdecke: Volmetalbahn fährt wieder Richtung Hagen

Am Bahnhof Herdecke fahren wieder Züge der RB 52 nach Rummenohl und Richtung Hagen.

Herdecke. Wegen Baustellen hielt längere Zeit keine Regionalbahn in Herdecke. Die RB52 fährt nun wieder nach Rummenohl, in Richtung Dortmund dauert‘s noch.

Im Zuge des Lokführer-Streiks geriet auch der Herdecker Bahnhof wieder in den öffentlichen Fokus. Dort fährt mittlerweile wieder die Regionalbahn (RB 52) in Richtung Hagen und zur Endstation Rummenohl, nachdem die Volmetalbahn wegen einer maroden Brücke in Eilpe eine Zeit lang gar nicht unterwegs war. Zudem heißt es, dass dieser Zug ab dem 10. Dezember auch wieder bis Lüdenscheid durchfahren kann, dann sind auf diesem Teilstück die Hochwasserschäden behoben.

Mehr Geduld brauchen weiter alle, die von Herdecke nach Dortmund mit der RB52 gelangen möchten. Wegen Bauarbeiten an der Hagener Straße in Kirchhörde steht diese Strecke bis zum Hauptbahnhof weitere Wochen nicht zur Verfügung. Derzeit teilt die Bahn mit, dass der eingerichtete Schienenersatzverkehr bis Ende Dezember unterwegs sei. Aus Dortmunder Kreisen heißt es, dass die Busse aber auch noch längere Zeit im neuen Jahr die Fahrten übernehmen.

