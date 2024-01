Bahnhof in Wetter: Die Regionalbahn 40 fährt nur bis Witten

Die Regionalbahn 40 hält zwar weiter in Wetter, ab Witten übernimmt einen Schienenersatzverkehr die Weiterfahrt.

Wetter Die angekündigten und laufenden Bauarbeiten im Raum Bochum wirken sich noch etwas mehr als angenommen für heimische Pendlerinnen und Pendler aus.

Bekanntlich haben am Freitagabend Bauarbeiten im Ruhrgebiet begonnen, die sich auch auf den Bahnhof Wetter auswirken. Nun hat die Deutsche Bahn noch mitgeteilt, dass es „aufgrund von Unregelmäßigkeiten“ bei diesen Maßnahmen zu Beeinträchtigungen zwischen den Hauptbahnhöfen in Bochum und Hagen komme.

Busse ersetzen Regionalban 40 zwischen Witten und Bochum sowie Essen

Die Züge der Linie RB 40 aus Richtung Hagen mit Halt in Wetter enden und beginnen in Witten Hbf, heißt es. Die Folge: Teilausfälle zwischen Witten und Bochum Hbf. „Zusätzlich kann es zu kurzfristigen Zugausfällen kommen.“ Ein Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen der Firma Haniqi Reisen sei im Pendelverkehr zwischen Bochum Hbf und Witten Hbf eingerichtet. Auch auf dem weiteren Weg nach Essen rollt bis weit in den Februar hinein nichts auf der Schiene.

Die Bahn empfiehlt Pendlern: „Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“ Und weiter: „Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Beeinträchtigung.“

