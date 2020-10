Wer derzeit an den Öffentlichen Personennahverkehr denkt, verbindet das mit Warnstreiks und ärgerlichen Alternativplanungen. Es gibt für heimische Pendler diesbezüglich aber auch gute Nachrichten. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat in diesem Monat einen Förderkatalog für das Jahr 2021 beschlossen. Der zuständige Verwaltungsrat des Unternehmens gab grünes Licht für 84 Investitionsvorhaben mit einem Zuwendungsvolumen von 86 Millionen Euro. Darunter befinden sich auch drei Maßnahmen zur Verbesserung der Nahverkehr-Infrastruktur in Wetter und Herdecke, die mitten im Verbundgebiet liegen.

Wie im Vorjahr setzte der VRR nach eigenen Angaben den Fokus bei den förderfähigen Anmeldungen auf den Halltestellenausbau. Rund ein Drittel der Zuwendungen (26 Millionen Euro) seien zur Herstellung der Barrierefreiheit von Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie für den Aufzugsbau vorgesehen. Um den Umstieg in den ÖPNV zu stärken und voranzutreiben, will der Verkehrsverbund rund zehn Millionen Euro in die Errichtung weiterer Anlagen und in Mobilstationen investieren. Laut Mitteilung fließe zudem ein Großteil der Gelder (ca. 20 Millionen Euro) in Projekte der Deutschen Bahn.

Gutes Stichwort. Denn im Förderkatalog taucht die Stadt Wetter zwei Mal auf. Da wäre einerseits der beabsichtigte Bau von zehn Fahrradboxen am hiesigen Bahnhof. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Richtig, über dieses Thema hatte die heimische Politik schon vor einiger Zeit diskutiert. Und zwar ziemlich genau vor zwei Jahren. Damals beschlossen die Fraktionen, dass es am Bahnhof sechs neue und abschließbare Fahrradboxen geben soll. Die Stadtverwaltung hatte das dem zuständigen Fachausschuss vorgeschlagen, da der VRR solche Anschaffungen mit bis zu 90 Prozent Fördergeld unterstützt.

Verzögerungen seit 2018

Passiert ist seither nichts. Warum? „Die Verzögerung hat vielfältige Gründe“, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. Laut Stadtsprecher Jens Holsteg lag das auch an der Standortprüfung oder an Abstimmungen mit der Deutschen Bahn. Und: Für die besagte Bike-and-Ride-Anlage waren zunächst nur sechs Fahrradboxen beschlossen. Die aber waren nicht förderfähig, und zwar wegen einer „Bagatellgrenze“.

Eines Tages soll es am Bahnhof Wetter also zehn Abstellmöglichkeiten geben, und zwar an der 2018 ausgeguckten Örtlichkeit neben den Bushaltestellen. Die zwei mal fünf Radboxen sollen auf der Rasenfläche zwischen der ersten Wartehalle und dem bereits vorhandenen Fahrradunterstand entstehen. Die Umsetzung soll über das Projekt „DeinRadschloss“ erfolgen. Die Idee dahinter: Fahrradfahrer können via Internet einen Stellplatz für ihr Gefährt buchen. Nach einer kurzen Registrierung können Kunden bereits, so ist es im Netz nachzulesen, mehr als 900 Stellplätze in Boxen oder Sammel­abstell­anlagen im Verbundraum des VRR nutzen.

Der Verkehrsverbund stellt der Stadt Wetter 2021 weiteres Fördergeld in Aussicht: für den barrierefreien Umbau von sechs Bushaltestellen. Dazu heißt es aus dem hiesigen Rathaus, dass im nächsten Jahr aber nur vier Haltepunkte für einen Ein- und Ausstieg ohne Hindernis umgestaltet werden sollen. Konkrete Pläne gebe es für die Ruhrstraße und Wengern-Denkmal (jeweils beide Fahrtrichtungen). Die anderen beiden Haltestellen an der Friedrichstraße sollen erst 2022 an der Reihe sein. Jens Holsteg begründet diese Aufteilung mit dem Stichwort „enorme Kostensteigerung“.

Bushaltestellen an der Goethestraße

Auch die Stadt Herdecke hatte sich für das ÖPNV-Zuschussprogramm gemeldet, die Technischen Betriebe erhielten daraufhin eine sogenannte „Einplanungsmitteilung“ vom VRR. In dessen Förderkatalog 2021 taucht nun der barrierefreier Umbau von vier Bushaltestellen auf. „Das ist jedoch unverbindlich“, teilt Pressesprecherin Lena Siegel mit. Aus dem Rathaus kommt dazu folgende Ergänzung: „Qualifizierte Zuschussanträge für einen barrierefreien Umbau von vier Bushaltestellen in der Goethestraße sind bislang noch nicht gestellt worden. Dementsprechend konnte darüber auch noch nicht entschieden werden.“ Oder anders: Wann die Umsetzung erfolgt, ist noch offen.

Nach Angaben des VRR bedeutet all das: „Nun sind die Kommunen und Verkehrsunternehmen aufgefordert, prüffähige Finanzierungsanträge anzufertigen und Baurecht herzustellen, um eine zügige bauliche Umsetzung der Projekte zu gewährleisten.“ Die Bewilligung an die antragstellende Gemeinde oder das Verkehrsunternehmen erfolge nach Festsetzung der endgültigen Zuwendungshöhe. Dies erfolge nach einer Prüfung der konkreten Finanzierungsanträge. Danach können die Bauvorhaben vor Ort beginnen. Zugleich bestehe laut VRR Planungssicherheit, denn: „Das Zuwendungsvolumen für alle 84 Maßnahmen ist durch die Förderkatalogaufnahme gesichert.“