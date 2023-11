Bahnstreik: Diese Züge fallen in Wetter und Herdecke aus

Am Bahnhof Wetter sind drei Linien vom Streik betroffen.

Wetter/Herdecke Bahnpendler müssen sich am Donnerstag auf Probleme einstellen. Die GDL streikt. Betroffen sind auch Linien in Wetter und Herdecke.

Pendler brauchen am Donnerstag entweder viel Geduld oder eine Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei den Zugverbindungen gibt es drei schlechte und eine gute Nachricht für Wetter. Beim Streik der GDL fallen mit den Linien RE16 (von Siegen über Hagen und Wetter nach Essen sowie zurück), S5 (Dortmund Hauptbahnhof bis Hagen Hauptbahnhof über Wetter und zurück) und der RB40 (Essen nach Hagen über Wetter und zurück) fallen gleich drei Verbindungen in Wetter aus.

Eine Linie nicht betroffen

Die gute Nachricht ist jedoch: Laut derzeitigem Plan scheint der Regionalexpress 4 (Dortmund Hauptbahnhof über Wetter nach Aachen) nicht betroffen zu sein.

Herdecke weiterhin außen vor

Am Herdecker Bahnhof fahren, wie berichtet, derzeit sowieso keine Züge. Das liegt an zwei Baustellen in Dortmund und Hagen. Dieser Zustand wird jedoch nicht nur einen Tag dauern, sondern wie bereits geschrieben sich noch bis April 2024 hinziehen.

