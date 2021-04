BarmHERZigkeit gegenüber sich selbst und dem Nächsten

„Ich sein und den anderen sein lassen“ und „Nichts ist selbstverständlich“ so hießen die Überschriften meiner letzten Beiträge hier. Entstanden zum Teil vor oder zu Beginn von Corona. Wer hätte gedacht, dass uns diese Pandemie noch immer so im Griff hat…über ein Jahr bereits.





Zum Teil liegen die Nerven einfach blank. Bei uns allen. In einem Gespräch mit einer schwerstbehinderten Frau hier in der Evangelischen Stiftung Volmarstein, ertappe ich mich, wie ich beginne „mein Leid“ zu klagen. „Ich kann mit meinen Kindern nicht mehr schwimmen gehen, ich will mal wieder frei und ohne Masken shoppen, unser geplanter Urlaub ist in Gefahr…“





Unsere Blicke treffen sich und mir wird sofort klar: „ Schäm dich, du klagst auf einem sehr hohen Niveau“. Meine Nächste mir gegenüber hat diese Dinge im Leben nur sehr selten, wenn überhaupt, erlebt. Aber sie scheint Mitleid mit mir zu haben und sagt: „Ach weißt du, Andreas, manchmal brauchen wir die Dunkelheit, um das Licht besser sehen und fühlen zu können.“ Recht hat sie. Wie wertvoll mittlerweile doch die scheinbar kleinen Dinge sind.

Corona bestimmt weiterhin unseren Alltag. Allerdings hat das Impfen (Gott sei Dank) begonnen, und so wächst die Hoffnung, dass auf unserem Weg in den Sommer und Herbst immer mehr Normalität in den Alltag zurückkehrt. Jetzt gilt es durchzuhalten, auch wenn es schwer ist.





Ich lese eine Postkarte, die auf meinem Schreibtisch steht: (Das Bibelwort für 2021 ): „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus spricht es und benutzt mit dem Wort „barmherzig“ einen Begriff, der in unserer Alltagssprache nicht so häufig auftaucht. Jemand fragte mich mal, ob es kaum noch gebraucht werde, weil wir unsere Welt meist nicht als „barmherzig“ erlebten oder sie gar nicht so ist. Was meinst du? Was verbinde ich mit diesem Wort? Wo ist es mir zuletzt begegnet? Habe ich persönlich schon Barmherzigkeit erlebt? Wo habe ich sie mir gegenüber vermisst?





Manchem wird vielleicht die Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“ einfallen. Und ganz schnell sind die Gedanken bei einer außergewöhnlich guten Tat, die Menschen in Not gebührt. Und tatsächlich kommen wir so der Bedeutung des Wortes näher: Barmherzig ist, wer ein Herz für die Armen, für die Unglücklichen, Einsamen und Gescheiterten hat. Das deutsche Wort „Barmherzigkeit“ ist eine wortgetreue Übersetzung des lateinischen „misericordia“: ein Herz („cor“) für die Elenden und Unglücklichen haben. Schlägt unser Herz für die, die arm dran sind? Gerade im Jetzt und Hier?





Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir zuerst lernen müssen, mit uns selbst barmherzig umzugehen. Und das ist nicht einfach. Barmherzig mit sich selbst umzugehen, heißt: nicht gegen sich zu wüten, sondern ein Herz für das Schwache in sich zu haben. Wir machen oft das Gegenteil, verurteilen uns bei Fehlern und unser hartherziges Über-Ich ist häufig unser strengster Richter.





Das Bibelwort für 2021 eröffnet einen Weg aus dieser Situation: Es verweist im zweiten Teil auf Gottes Barmherzigkeit. Gottes Herz schlägt für alle, die an innere und äußere Grenzen stoßen. Er verurteilt die überfordernde Perfektionistin nicht und schließt den Gescheiterten in seine Arme wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gottes Barmherzigkeit mir und meinen Fehlern gegenüber hilft, mit sich selbst barmherziger umzugehen und eröffnet den Raum, Barmherzigkeit anderen gegenüber zu lernen. Voraussetzung dafür ist allerdings der Mut, der eigenen Begrenztheit ins Auge zu schauen.





Der Weg aus der Pandemie nimmt nun (hoffentlich) durch Impfungen usw. Fahrt auf. Leichter wird dieser, wenn wir uns auf den Weg der Barmherzigkeit begeben, das Be- und Verurteilen von sich und anderen lassen und schauen, ob unser Herz den Mut zum Handeln findet, wenn uns Armut in welcher Person oder Situation auch immer begegnet. Seid barmherzig mit allen, die momentan wegen Corona gereizt und genervt sind. Und seid es auch mit euch.

Andreas Vesper ist Diakon in der evangelischen Martinskirche auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Volmarstein