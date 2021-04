Barrieren in Wetter vor Übergängen auf Prüfstand

Wetter. Sie sollen verhindern, dass beispielsweise Fahrradfahrer einen Weg einfach so passieren. Allerdings behindern Umlaufsperren auch Rollstühle.

Im Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss hatten die Grünen eine Überprüfung von so genannten Umlaufsperren auf Rad- und Fußwegen beantragt. Dabei handelt es sich meist um Barrieren vor Übergängen. Aus Sicht der Fraktion seien die Konstruktionen mancherorts aber so installiert, dass Lasten-, Behindertenfahrräder, Kinderwagen und Rollstühle nicht passieren können. Etwa an der Straße Im Vogelsang Übergang zum Waldweg oder an der Brücke von der Gustav-Vorsteher-Straße zur Friedrichstraße. Die Frage sei, ob solche Hindernisse zwecks Einbremsung nötig seien.

Frank Schauerte von der Stadt sagte eine Prüfung zu und betonte, dass vor weiteren Maßnahmen zuletzt bereits manche Umlaufsperren abgebaut worden sei, beispielsweise in der Schöntaler Straße.

Zuvor hieß es seitens des Klimaschutzmanagers der Stadt, dass es beim Energetischen Quartierssanierungskonzept für Grundschöttel (Goethe-/Schillerstraße, Grundschule) zu Anpassungen komme. Im Zuge des Projektantrags für Unterstützungsgeld erfuhr die Verwaltung, dass die zuständige KfW-Bank die Förderquote von 65 auf 75 Prozent erhöhe und das Programm wohl auch inhaltlich leicht umstrukturieren werde. Die Neuigkeit werde nun intern verarbeitet.