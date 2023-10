Die Großbaumaßnahme am Kirchender Dorfweg schreitet weiter voran.

Sanierung Bauarbeiten am Kirchender Dorfweg sind voll im Zeitplan

Herdecke. Eine Nachricht, die selten ist: Die Arbeiten am Kirchender Dorfweg sind im Zeitplan. Auch der Zeitpunkt für die Fertigstellung wird genannt.

Die Großbaumaßnahme am Kirchender Dorfweg schreitet weiter voran, wie die Stadt Herdecke mitteilt: Inzwischen ist der Bauabschnitt zwischen der Einmündung Kirchender Dorfweg/Wittener Landstraße bis auf Höhe des Ender Friedhofes fast vollständig abgeschlossen. Die Kanal- sowie Straßenbauarbeiten (einschließlich der Bauleistungen für Versorgungsleitungen der Enervie) in weiteren Abschnitten werden derzeit umgesetzt.

Betondecke fehlt

„Wir liegen absolut im Zeitplan“, berichtet Michael Röder von den Technischen Betrieben Herdecke (TBH). „Im Bereich des Abschnittes zwischen dem Kirchender Dorfweg/Wittener Landstraße bis auf Höhe des Friedhofes fehlt ausschließlich die Feinbetondecke. Diese wird zum Ende der Bauarbeiten aufgetragen, damit sie nicht unter dem aktuellen Baustellenverkehr leidet.“ Nun werde die Fahrbahn auf Höhe des Friedhofes bearbeitet. In den kommenden Wochen rückt die Baustelle weiter vor. „Die alte Fahrbahndecke ist bereits bis zum Baustellenende vorgefräst worden. Der Kanalbau ist im aktuellen Bauabschnitt vom Nebeneingang des Friedhofes bis hinter der Hauptzufahrt zum Friedhof fertiggestellt. Der Straßenbau folgt dem Kanalbau immer sukzessive“, so Röder weiter.

Zugang zum Friedhof

Besuchern werde durchgehend ein Zugang zum Friedhof ermöglicht. Kürzlich habe die ausführende Firma aufgrund der Sperrung im weiteren Bauabschnitt erst eine provisorische Rampe asphaltiert, die eine Zufahrt vom Parkplatz „Sportlertreff“ zum unteren Parkplatz vor dem Fußballplatz ermögliche. „Dieser Parkplatz kann von den Besuchern des Friedhofes mit genutzt werden“, betont Röder. Außerdem werde zeitnah auch ein Provisorium auf Höhe des Nebeneinganges des Friedhofes angebracht, sodass dieses als Fußgängerverbindung vom Parkplatz zum Friedhof fungieren könne. „Das ist notwendig, da im weiteren Verlauf der Bauarbeiten – voraussichtlich ab Ende Oktober – der Durchgang zum Haupteingang des Friedhofes zeitweise gesperrt wird“, berichtet der Mitarbeiter der TBH. Dann stehe aber durch das Provisorium der Nebeneingang zur Verfügung.

Verkehrsberuhigung angelegt

Im aktuellen Bauabschnitt werden außerdem die Fahrbahnränder fertiggestellt, danach folgen die Nebenanlagen sowie Gehwege bis voraussichtlich Ende November. Auch die Baumscheiben zur Verkehrsberuhigung sollen noch in diesem Jahr angelegt werden. „Abschnittweise installieren wir zudem bereits die LED-Beleuchtung“, erzählt Röder. Im Dezember folge dann die Betonfahrbahn in Höhe der beiden Haltestellen „Ender Friedhof“. „Mit diesen Arbeiten haben wir eigentlich erst im Januar gerechnet, können diese aber nun bereits früher einplanen“, freut sich Röder über den Baufortschritt.

14 Monate Bauzeit

Anfang Februar startet der letzte Bauabschnitt beginnend in Höhe der Einfahrt Sportlertreff bis auf Höhe der Hausnummer 19. Insgesamt wird die Dauer der Baumaßnahme auf 14 Monate geschätzt. Eine Fertigstellung erfolgt demnach voraussichtlich Ende Juli 2024. Alle von der Baumaßnahme betroffenen Anwohner wurden zum Baubeginn schriftlich informiert und werden über kommende Arbeitsschritte weiter benachrichtigt.

Die beauftragte Baufirma wird sich bemühen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Für Rückfragen steht Micheal Röder von den TBH unter der Telefonnummer 02330 611 417 oder per E-Mail an michael.roeder@herdecke.de zur Verfügung.

