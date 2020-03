Volmarstein. Vollsperrung an der Einmündung Bachstraße/Hagener Straße auf der B 226 seit Montag für voraussichtlich zwei Wochen.

Die B 226 ist wieder „dicht“. Dabei laufen die Arbeiten auf der Bundesstraße zwischen Wetter-Volmarstein und Hagen-Vorhalle für eine neue Fahrbahndecke sowie an dem Kanal schon seit Mitte September 2019.

Seit Montag, 2. März, ist nun der vierte Bauabschnitt rund um die Hagener Straße an der Reihe. Auch dafür ist laut Mitteilung des Landesbetriebs Straßen NRW (wie berichtet) eine Vollsperrung nötig. Die aktuellen Bauarbeiten sollen demnach kurz vor der Einmündung der Bachstraße in die Hagener Straße beginnen und kurz hinter die Einmündung der Bachstraße in die Hagener Straße enden.

Umleitung ausgeschildert

Laut Verantwortlichen soll die Sperrung voraussichtlich zwei Wochen dauern. Die Umleitung über Alt-Wetter und die Obergrabenbrücke ist ausgeschildert.

Auch die Kanalbaumaßnahmen in Volmarstein im Auftrag der Stadt Wetter laufen bei halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelreglung weiter.

Vierter vor drittem Bauabschnitt

Allerdings ist auch Mitte März die Gesamtmaßnahme noch nicht beendet, wie es auf Nachfrage beim zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW heißt.

Herdecke Wetter Auch Verbindung nach Herdecke gesperrt Eine weitere wichtige Verbindungsstraße steht derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung: Die Vollsperrung der Landesstraße 675 (Kaiserstraße) zwischen Wetter und Herdecke dauert – wie berichtet – bis Freitag, 6. März, an. Grund: Die Hangsicherungsarbeiten oberhalb des Harkortsees gehen weiter.

Der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW weist darauf hin, dass sich während der Arbeiten keine Personen in dem Baufeld oder auf dem gesperrten Abschnitt des Fuß- und Radweges aufhalten sollen. Es besteht Lebensgefahr durch eventuell herabfallende Steine.

Denn es geht auch nach dem vierten Bauabschnitt noch weiter. Und zwar stehen noch Arbeiten zwischen der Kreuzung Hegestraße/Hagener Straße bis zur Firma Plock auf der Volmarsteiner Straße (Hausnummer 22) an. Dieses Teilstück, das eigentlich als dritter Bauabschnitt vorgesehen war, soll direkt im Anschluss an die derzeitigen Aktivitäten in Angriff genommen werden. Hierbei sei wiederum von einer Sperrzeit von rund zwei bis drei Wochen für den Verkehr auszugehen, teilte ein Sprecher des Landesbetriebs mit.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten (neuer Asphalt plus Kanalsanierung) auf diesem wichtigen Verbindungsweg zwischen Wetter und Hagen nach dem Startschuss am 16. September nur drei Monate in Anspruch nehmen. Durch den Winter und Komplikationen mit dem Straßenbelag kam es aber zu Verzögerungen.