Baumpflanzaktion trotz Sturm und Hagel

Wetter. Nass war es. Nass, stürmisch und matschig. Stellenweise auch Sturm, Hagel und Gewitter. Ideales Wetter – für die Pflanzen. Für den Rotaract Club Witten-Wetter-Ruhrtal fand Mitte März endlich wieder eine große, wegen Corona bereits verschobene Pflanzaktion statt. Auf einer abgeschiedenen Grünfläche in Wetter versammelten sich schon zu früher Stunde viele Helfer. Die Rotaracter standen nicht allein vor der Mammutaufgabe, 1500 Buchen zu pflanzen: 50 fleißige Helfer aus den Reihen befreundeter Rotary Clubs, Mitgliedern eines örtlichen Lions Clubs, der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr sowie Bürger*innen aus Witten und Wetter unterstützten die Rotaracter. In vier Schichten und unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen, u.a. durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wurden so in effizienter Art und Weise die Setzlinge in den Boden gebracht.

Fazit des Tages: Nach sieben Stunden Arbeit waren alle Setzlinge auf der 5000 Quadratmeter großen Fläche im Boden. Damit war die Sozialaktion schneller als erwartet beendet. Gerne hätte sich der Rotaract Club bei allen fleißigen Teilnehmer*innen mit einem gemeinsamen Grillen bedankt. Dies konnte leider aufgrund der Pandemie nicht realisiert werden. Die Rotaracter danken für die Unterstützung aller beteiligten Helfer*innen und freuen sich auf weitere, gemeinsame Hands-on-Aktionen.

Rotaract ist eine weltweite Jugendorganisation, die sich durch ihr soziales Engagement auszeichnet. Der Rotaract Club Witten-Wetter Ruhrtal trifft sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, zurzeit online. Mitglieder sollten zwischen 18 und 30 Jahren alt sein. Kommen kann jeder. Die Aufnahme erfolgt nach einer Schnupperphase.

Weitere Infos unter witten-wetter-ruhrtal.rotaract.de oder per Mail an Witten-Wetter-Ruhrtal@rotaract.de