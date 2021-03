Oft staut es sich in Volmarstein: Die Bauarbeiten von Straßen NRW zwecks Deckenerneuerung am Kreisverkehr der B234 (Grundschöttler Straße) und der L807 (Vogelsanger Straße) in Wetter nerven viele Autofahrer

Stau Baustelle am Kreisel B234 Volmarstein: Weiter Geduld gefragt

Volmarstein. Oft Stau: Die Bauarbeiten an der B234 in Volmarstein (Kreisel Grundschöttler und Vogelsanger Straße) liegen im Zeitplan. Es dauert noch etwas.

Seit der vergangenen Woche lässt der Landesbetrieb Straßen NRW die Fahrbahndecke am Kreisverkehr Grundschöttler/Vogelsanger Straße in Volmarstein erneuern. Die eingerichtete Baustelle nervt viele Verkehrsteilnehmer, kommt es doch auf der B234 und der L807 an den dort aufgestellten Ampeln oft zu Rückstaus.

Die Arbeiten laufen plangemäß, wie ein Sprecher des Landesbetriebs nun auf Anfrage mitteilte. „Wenn das Wetter mitspielt, können wir die Maßnahme spätestens nächste Woche Freitag, also am 26. März abschließen.“ Eingeteilt in drei Bauabschnitte, tragen Mitarbeiter der ausführenden Firma zunächst vier Zentimeter ab, ehe sie dann frischen Asphalt höhengleich neu anbringen.