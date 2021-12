Baustellenbesuch bei der Stiftung Volmarstein mit einem Esel

Volmarstein. Mitarbeitende besuchen mit Kindern die Baustelle der Kinder-Spezialpflege-Einrichtung der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Mit dabei ein Esel.

Was macht denn der Esel im Aufzug? Ein Vierbeiner namens Jonathan hat die Baustelle der Kinder-Spezialpflege-Einrichtung der Evangelischen Stiftung Volmarstein besucht. Das Trage-Tier ist Namenspate der neuen Einrichtung, die in dem Gebäude neben der Orthopädischen Klinik Volmarstein entsteht. Begleitet wurde Jonathan von Mitarbeitenden der Spezialpflege und deren Kindern, Stiftungs-Vorstand Markus Bachmann sowie Geschäftsbereichsleiterin Christina Bösken.

Die Kollegen im Hause staunten nicht schlecht: „Ups – was macht denn der Esel im Fahrstuhl?“ In der geplanten Spezialpflege-Einrichtung „Jonathan“ werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Alter von 6 bis 18 Jahren betreut, die teilweise beatmet werden müssen. Diese jungen Menschen haben entweder kein Zuhause oder benötigen vorübergehend eine Kurzzeitpflege. Pflegedienstleiterin Lisa Lutterbeck ist begeistert von dem neuen Projekt. „Die Arbeit mit Kindern, die eine schwere Behinderung haben, ist sicher eine Herausforderung“, sagt die erfahrene Pflegefachkraft, „aber ich mag Kinder und freue mich, ihnen gemeinsam mit dem Team ein schönes Zuhause zu schaffen.“

Lisa Lutterbeck hat inzwischen die Fortbildung als Pflegeexpertin für außerklinische Beatmung absolviert. „Die künftigen Mitarbeitenden konnten schon in unserem Hans-Vietor-Haus Erfahrung sammeln, dort leben Bewohner mit schweren Behinderungen und in jungem Alter“, so Christina Bösken. Das künftige Team ist in die Planung der neuen Einrichtung einbezogen.

Um über die Grundausstattung hinaus für die Kinder ein liebevolles zweites Zuhause zu schaffen, werden noch Spenden benötigt. „Die meisten Kinder, die in der Einrichtung leben werden, sind körperlich sehr eingeschränkt. Um ihre Sinne anzusprechen, möchten wir zum Beispiel spezielle Indoor-Schaukeln und Lichtprojektoren anschaffen“, erklärt Lisa Lutterbeck.

Spendenkonto: Evangelische Stiftung Volmarstein IBAN: DE40 350 601 902 101 599 054 Stichwort: Jonathan

