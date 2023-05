Am Ringplatz in Wetter will ein Investor womöglich ein Hotel mit direktem Anschluss zum Ruhrtalradweg bauen. Derzeit dient die städtische Fläche am Obergraben als Platz für Wohnmobile und zum Parken.

Bebauung Bedarf da: Neuer Anlauf für ein Hotel am Ringplatz in Wetter

Wetter. Schon 2018 gab es in Wetter Pläne für ein Drei-Sterne-Hotel neben der Friedrichstraße. Nun bekundet ein anderer (erfahrener) Investor Interesse.

Die Nachricht hatte im Jahr 2018 für Aufsehen gesorgt: Ein Investor bekundete Interesse, auf dem Ringplatz ein Hotel und Wohnungen bauen zu wollen. Daraufhin beauftragte der Rat der Stadt Wetter damals im Herbst die Verwaltung, die Gespräche fortzusetzen und die Planungen zu konkretisieren.

Doch im Laufe der Zeit gelangten keine Neuigkeiten mehr an die Öffentlichkeit. Einfache Erklärung: Nach recht kurzer Zeit verlor der Geldgeber den Angaben zufolge das Interesse an der Entwicklung des Standortes zwischen der Ring- und Friedrichstraße. Nun, so teilt es die Stadt sinngemäß zur Sitzung des Stadtentwicklungs-, Wirtschaftsförderungs- und Bauausschusses am 23. Mai mit, beginnt gewissermaßen ein zweiter Anlauf.

Auch Wohnbebauung ein Thema

In einem Text mit Beschlussvorlage steht, dass ein weiterer Projektentwickler Ende 2022 an die Verwaltung mit dem Ziel herangetreten sei, auf dem städtischen Grundstück Ringplatz zwischen der Friedrichstraße und dem Obergraben ein Hotel mit ergänzender Wohnbebauung zu errichten. „Ein erstes Gespräch hat hier Anfang 2023 stattgefunden. Dieser Investor hat bereits Erfahrung in der Hotelentwicklung und setzt unter anderem aktuell ein vergleichbares Hotelprojekt in Nordrhein-Westfalen um.“

Das Grundstück, das als Park- und Wohnmobilstellplatz zur Verfügung steht (früher auch für Festivitäten oder Zirkusgastspiele), taucht im Flächennutzungsplan der Stadt als Wohnbaufläche auf. Zu beachten: Ein Bebauungsplan existiert für dieses begrünte Areal im Außenbereich nicht. Für die Errichtung eines Hotels an dieser Stelle und direkt neben dem Ruhrtalradweg bestehen somit keine Baurechte.

Gelände war früher eine Deponie

Die städtische Verwaltung schlägt den Fraktionen vor, dass der zuständige Fachdienst die Entwicklung des Ringplatzes in Richtung Hotelstandort gegebenenfalls mit ergänzender Wohnbebauung voran treiben könne. Ein erster Schritt wäre der Auftrag, eine entsprechende Potenzialanalyse zu erstellen.

Um den Bau eines Hotels planungsrechtlich zu ermöglichen und hierdurch maßgeschneidertes Baurecht zu schaffen, bräuchte es einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie weitere Verfahrensschritte. Zwei Themen in dem Zusammenhang: die Prüfung des Lärmschutzes zur benachbarten Wohnbebauung und der Umgang mit der bestehenden Altlast, handelt es sich doch beim Ringplatz um eine ehemalige Deponie.

„Die künftige Veräußerung des Grundstückes an den Investor unterfällt nach erster Einschätzung nicht dem Vergaberecht“, heißt es weiter. Nach einer rechtlichen Einschätzung empfiehlt die hiesige Verwaltung aber, den Verkauf des Grundstückes über einen Teilnahmewettbewerb (in Anlehnung an ein vergaberechtliches Verhandlungsverfahren) abzuwickeln.

Potenzialanalyse erarbeiten

Weiterer Vorschlag: „Der bereits an die Stadt herangetretene Investor könnte sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens hier mit einem ersten städtebaulichen Konzept bewerben.“ Ehe es zu weiteren Planungen zur Entwicklung eines Hotelstandortes sowie zur Veräußerung der Fläche kommt, soll als nahe liegender Schritt die Erarbeitung einer Potenzialanalyse erfolgen. Diese könne dann als realistische und belastbare Grundlage für die Entwicklung der Fläche als Hotelstandort dienen. Die Stadt erhofft sich daraus vor allem Erkenntnisse, wie sich die aktuelle Situation auf dem Hotelmarkt der Region darstellt, womöglich soll darüber auch eine Standortanalyse für den Platz plus Umgebung erfolgen. Inhaltlich soll es bei dieser Untersuchung auch um die Erarbeitung der ersten Vorschläge für die Hotelkonzeption gehen, dazu zählen etwa die Klassifizierung, Fragen zum Betrieb und die Bettenzahl.

Vor der Verfestigung weiterer Gespräche strebt die Stadtverwaltung einen politischen Grundsatzbeschluss für den Ringplatz an, ehe Ausschreibungen oder die Schaffung von Planungs- und Baurecht erfolgen können. Nach einer weiteren Vorberatung im Hauptausschuss befasst sich final der Rat am 20. Juni mit dem Thema. Der Tenor aus dem Rathaus ist aber eindeutig: Es gebe hier in Wetter einen „ungedeckten Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten“.

Zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten Als im Frühjahr 2018 das Hotel Elbschetal in Wengern schloss, verschärfte sich „die ohnehin unzureichende Versorgungssituation mit Übernachtungsmöglichkeiten in Wetter weiter“, so die Stadt. Auch im Vergleich zu Nachbarstädten gebe es hier zu wenige Hotelzimmer. Das hatte sich damals bei einer Umfrage der Lokalredaktion bestätigt. Entsprechend willkommen war der damalige Investor. Der hatte die Absicht, zwischen dem Obergraben und der Ringstraße ein Drei-Sterne-Hotel mit rund 60 Zimmern einzurichten.

