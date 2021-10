Ort der Begegnung nach der letzten Stunde und vor dem nächsten Schulbus: Das Gelände am Stadtsaal in Wetter.

Neue Serie Begegnung im Wandel in Wetter und in Herdecke

Wetter/Herdecke. Im Jahr zwei mit Corona: Wie sieht es aus mit Begegnungen zwischen Menschen? Was passiert in Wetter und in Herdecke?

Unser Miteinander hat sich in den letzten anderthalb Jahren in vielen Bereichen des täglichen Lebens verändert. Vom Büro über den Besuch im Supermarkt, bei Freunden oder in der Kneipe: Viele von uns begegnen sich anders, oft vorsichtiger als zuvor. Dieses Veränderung im Miteinander, in der Art, wie wir uns begegnen machen wir ab, diesem Samstag in einer großen redaktionellen Serie zum Thema.

Begleitend möchten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Wie halten Sie es mit den Begegnungen in Ihrem Alltag? Sind Sie noch vorsichtig? Oder genießen Sie die neugewonnenen Freiheiten so gut wie möglich?

In unserer Umfrage können Sie es uns wissen lassen. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit und beantworten Sie uns fünf kurze Fragen. Wenn Sie mögen, teilen Sie uns außerdem Ihre ganz persönliche Geschichte aus der bisherigen Corona-Zeit mit. Das geht in Ihrer gedruckten Zeitung, aber auch ganz bequem im Internet. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto besser und aussagekräftiger ist das Stimmungsbild, das wir auf diese Weise erfassen können.

In fünf Tagen ist es so weit: Dann startet unsere große Serie „Wie wir uns wiedersehen – Begegnungen im Wandel“. Freuen Sie sich auf viele spannende Geschichten.

An der Leserbefragung können Sie im Internet unter

www.wp.de/umfrage-check

oder per Post teilnehmen.

Für den Postweg senden Sie den unten stehenden Fragebogen bitte an die Adresse:





Lokalredaktion Wetter/Herdecke

Kaiserstraße 113

58300 Wetter

