Kultur Begehrte Glaskunstwerke in der Kö-Galerie in Wetter

Wetter. Der Kunstverein Artenreich hat am Samstag die Vernissage einer Gastkünstlerin gefeiert. Ihre Kunstwerke sind besonders und fallen aus der Form.

Nachdem die Kinder aus dem Hause waren, wurde es Monika Neuhaus etwas zu still im Leben. Ruhiger im Haushalt und mehr Zeit, da musste ein Hobby her. „Ich hatte Lust auf kreatives“, erzählt die Künstlerin. „Bei meinen Recherchen stieß ich in Neuss auf einen Kurs Glasfusing. Das hörte sich spannend an, also habe ich mich angemeldet.“

Ernsthaftes Hobby

Was aus einer Laune heraus entstand, wurde für Monika Neuhaus zu einem ernsthaft betriebenen, künstlerischen Hobby. Viele weitere Kurse folgten und heute ist Neuhaus eine Expertin in Bezug auf Glas und dessen Verarbeitung. Monika Neuhaus und der Vorsitzende des Kunstvereins artENreich, Friedrich Wilhelm Schmidt, trafen sich vor rund zwei Jahren zufällig in Südfrankreich. Schnell war die Gemeinsamkeit „Kunst“ gefunden. Schmidt lud die Neusser Künstlerin zu einer Ausstellung in der KÖ-Galerie in der Königstraße 67 ein.

Suche nach Materialien

Neuhaus verbindet unterschiedlichste Materialien mit unterschiedlichem Glas, in ihren Kunstwerken finden sich Schlacke, Schrott, Holz, Kronkorken, Draht oder Reste von Getränkedosen. Immer auf der Suche nach neuen Materialien geht die Künstlerin stets mit offenen Augen durchs Leben und stolpert dabei im wahrsten Sinne des Wortes auch schon mal über Dinge, bei denen sie gleich eine Idee zur Weiterverarbeitung hat.

Rostiges Metall

So zum Beispiel auch bei ihrem Werk „Zeche Zollverein“. Bei einem Spaziergang auf eben diesem Zechengelände fand sie ein Stück rostiges Metall welches kurz darauf zu dem gleichnamigen Kunstwerk verarbeitet wurde. Bei der Vernissage am Samstag zeigte sich sehr schnell, wie gut diese Art Kunst bei Besucherinnen und Besuchern ankam. Bereits nach der ersten Stunde waren erste Kunstwerke verkauft. Die Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins artENreich ist die erste Ausstellung der Neusserin. „Ich bin selber beeindruckt“, lacht die sympathische Frau „Daheim habe ich nicht genug Platz um alle meine Werke einmal zusammen zu sehen. Das hier ist eine Premiere.“ Man muss Monika Neuhaus nicht lange um Erklärungen bitten, sie liebt was sie tut, das merkt man sofort. Aufgrund dessen erläutert sie fundiert und ausführlich Entstehungs- und Verarbeitungsprozesse.

Öffnungszeiten

Wer sich von der nicht alltäglich Kunst ein persönliches Bild und sich dabei von der Künstlerin in den Bann ziehen lassen möchte, hat dazu bis zum 26. August 2023 Gelegenheit. Immer mittwochs von 14 Uhr – 17 Uhr und samstags von 11 Uhr bis 14 Uhr ist die Ausstellung geöffnet und die Künstlerin vor Ort.

