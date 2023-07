Begonien-Dieb an der Kaiserstraße: Zwei Pflanzen geklaut

Wetter. Die Eheleute Kammering sind sauer. Schon wieder wurden Pflanzen entwendet, die den öffentlichen Raum an der Kaiserstraße verschönern sollten.

Es ist wirklich ein Trauerspiel. Geschäftsinhaber und Anwohner mühen sich, dass die Kaiserstraße in Wetter zumindest ein wenig anschaulicher wird, sie bepflanzen die großen Blumenkübel vor den Läden und was passiert? Immer wieder werden die Pflanzen herausgerissen und entwendet.

Diebe schlagen zweimal zu

So ist es auch in der vergangenen Woche gleich zwei Mal passiert. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Blumenkasten den Familie Kammering an der Kaiserstraße in Pflege genommen hat, geplündert. „Wir hegen und pflegen den Kasten und die Blumen und dann sowas“, schimpft Erika Kammering.

Erster Schreck am Donnerstag

„Knatschrote“ und „wundervoll blühende Begonien“ waren dort gepflanzt. Am Donnerstagmorgen kam der erste Schreck, da war der erste Teil der Pflanzen plötzlich verschwunden. „Am Sonntag sagt mein Mann, ich soll mal rausgucken, da waren dann plötzlich beide Begonien weg“, berichtet Kammering.

Kakteen stechen

Und nun? Wie soll es weiter gehen? Geben Kammerings auf? „Auf keinen Fall. Wir pflanzen jetzt entweder Sachen, die uns nicht so gut gefallen oder wir nehmen Kakteen, die stechen dann denjenigen zumindest in die Finger“, meint Erika Kammering kämpferisch. Von hinten ertönt die Stimme ihres Mannes Ferdinand durchs Telefon mit dem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag: „Oder wir spannen Stacheldraht.“

Nur Kammerings betroffen

Dieses Mal hat es bisher nur den Kasten der Kammerings getroffen. „Wir sind extra noch einmal längs die Straße gegangen, aber bei allen anderen scheinen die Blumen noch da zu sein“, so Erika Kammering. Warum gerade ihre Begonien dran glauben mussten, weiß sie nicht. „Wahrscheinlich, weil sie so schön geblüht haben“, vermutet sie.

