Behinderte Menschen produzieren Plexiglasscheiben nach Maß

Volmarstein. Trennscheiben stehen in der Pandemie hoch im Kurs. Das hat die Werkstatt für Behinderte entdeckt und ist in die Produktion eingestiegen.

In Pandemie-Zeiten sind durchsichtige Trennscheiben gefragt; denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz. Die Werkstatt für behinderte Menschen der Stiftung Volmarstein hat diesen Bedarf entdeckt und produziert die Scheiben nun individuell nach Kundenbedürfnissen.

Nachfragen aus dem Kreis und darüber hinaus

„Wir haben Nachfragen aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis und aus dem Raum Hagen“, berichtet Produktionsleiter Lars Ahlborn. Darunter seien beispielsweise Praxen für Physiotherapie, die ihren Empfang hygienegerecht ausstatten, oder Unternehmen, die die Trennscheiben „Made in Volmarstein“ in ihren Büroräumen verwenden. Sie bestehen aus Plexiglas oder Polycarbonat, werden auf Maß angefertigt und auf Wunsch in einem Holzrahmen geliefert.

Gelebte Inklusion

Die Idee zur Scheiben-Produktion war zu Beginn der Corona-Krise entstanden . Unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung wurde das wichtige Hilfsmittel zum Infektionsschutz produziert, und zwar sowohl für Kollegen in der Stiftung als auch für externe Kunden. Für die Beschäftigten der Werkstatt ergab sich so ein weiteres interessantes Arbeitsfeld – ein Stück gelebte Inklusion.

In jedem Gebäude der Stiftung

In der Stiftung Volmarstein, zu der die Werkstatt gehört, war die Nachfrage groß. Ob kleine Trennscheiben für Esstische im Altenheim oder für Schreibtische in Büros, mittelgroße Exemplare für Krankenhaus-Kantinen oder die XXL-Variante für Besuchsräume von Behinderten-Einrichtungen – mittlerweile werden die durchsichtigen Trennscheiben in nahezu jedem Gebäude der Stiftung genutzt.