Bei Pinkelpause in Herdecke eskaliert Streit unter Freunden

Herdecke/Wetter. Körperverletzung und doppelte Sachbeschädigung? Nach einer Rangelei bei einer Pinkelpause in Herdecke wurde ein Mann aus Wetter (25) angeklagt.

Eine zugeknallte Autotür sorgte bereits im Mai 2018 für Streit zwischen zwei jungen Männern in Herdecke. Der Zwist mündete in einer Rangelei und endete mit zwei beschädigten Außenspiegeln. Einer der Beteiligten, ein 25-Jähriger aus Wetter, musste sich nun wegen Körperverletzung und zweifacher Sachbeschädigung vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten.

In der Nacht auf den 1. Mai 2018 gerieten die Freunde aus einem an für sich nichtigen Grund aneinander. Der Wetteraner musste austreten, hatte es eilig, sprang bei einem Halt in Herdecke aus dem Wagen, um möglichst schnell in einem Gebüsch zu verschwinden. Dabei ließ er die Tür des Mercedes, den sich der Kumpel offenbar nur geliehen hatte, offen. Der wurde böse und brachte das auch deutlich zum Ausdruck. Also schmiss der 25-Jährige die Tür mit Schwung zu.

Situation eskaliert

Das ließ die Situation endgültig eskalieren. Die Freunde stritten sich zunächst, dann wurde das Ganze handgreiflich – und letztlich trat der Wetteraner gegen den Außenspiegel.

Der zweite, ebenfalls nur geborgte Wagen traf mit dem Rest der Truppe zwischenzeitlich ein. Gegen den Spiegel des Audis soll der 25-Jährige daraufhin ebenfalls getreten haben. Sein zorniger Kumpel, der befürchtete, auf den Schäden sitzen zu bleiben, fuhr zur Polizei und erstattete Anzeige. Dabei ging es ihm gar nicht so sehr um die Schläge, die er im Zuge der Rangelei einsteckte, sondern um die Sachbeschädigung.

Im Prozess ließ der Wetteraner nun im Wesentlichen seine Anwältin für sich reden. Die erklärte für ihn, dass er den ersten Spiegel vor Wut tatsächlich mit einem Tritt beschädigt habe. Die angeklagte Körperverletzung begründete die Juristin mit der wechselseitigen Rangelei, und in deren Verlauf sei ihr Mandant gegen den zweiten Spiegel gefallen. Dafür übernehme er demnach keine Verantwortung.

Das Gericht hörte besagten Kumpel, der in der Zwischenzeit, wie er selbst bekundete, unter anderem wegen Menschenhandels und Körperverletzung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Der 21-Jährige erklärte, sich aufgrund des Zeitablaufs und der Ereignisse, die danach kamen, kaum erinnern zu können. „Ich habe vieles vergessen“, betonte er mehrfach und schob mit Blick auf den Wetteraner zwischendurch ein: „Ich glaube, der war besoffen.“ Überhaupt sei er der Meinung, dass sie das Ganze bereits geklärt hätten. Interesse an seiner Bestrafung habe er jedenfalls nicht. Er nahm den Strafantrag zurück und das auf ungewöhnliche Weise: „Dann bitte ich, dass die Sache vom Tisch ist.“

Sein Wunsch wurde ihm erfüllt: Im Hinblick darauf, dass letztlich im Prinzip lediglich die eine Sachbeschädigung übrig blieb und der Zwischenfall mehr als zwei Jahre zurücklag, wurde das Verfahren gegen 250 Euro Geldbuße vorläufig eingestellt.