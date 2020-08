Bereiche umstrukturiert: Dörken Herdecke stellt sich neu auf

Dörken bietet Kunden Lösungen für Steildach- und Fassadenbahnen, Grund­mauer­schutz- und Dränage­sys­teme an, und zwar ab sofort unter „Dörken Membranes“.

Herdecke. Dörken hat sich neu strukturiert. Seit dem 1. August 2020 gibt es nach Zusammenschlüssen zwei große operative Einheiten bei der Firma in Herdecke

Die Neustrukturierung des Herdecker Unternehmens unter der Dachmarke „Dörken“ und der Zusammenschluss des Farb-, Lack- und Pastenbereiches zur Dörken Coatings schaffen Spielraum für mehr Synergieeffekte, Innovationen und weitere Expansion. So steht es in einer Mitteilung des zweitgrößten Arbeitgebers in Herdecke.

Dörken hat sich neu strukturiert. Seit dem 1. August 2020 gibt es zwei große operative Einheiten. Dafür haben sich die Dörken MKS-Systeme, CD-Color und die Protec Systempasten zu einem Unternehmen unter dem Namen Dörken Coatings GmbH & Co. KG zusammengeschlossen. Die einzelnen Produktmarken aus dem Farb-, Lack- und Pastenbereich bleiben erhalten.

Die Dörken GmbH & Co. KG firmiert weiter unter diesem Namen. Ihre Steildach- und Fassadenbahnen, Grundmauerschutz- und Dränagesysteme werden in Zukunft jedoch unter „Dörken Membranes“ vermarktet. Die neue Dachmarke „Dörken“ überspannt damit die gesamte Unternehmensgruppe.

„Wir alle sind Dörken. Mit der neuen Markenarchitektur, dem einheitlichen Design und dem starken gemeinsamen Claim ‚Discover Expertise’, können wir diese Einigkeit nun auch deutlich und einladend nach außen hin darstellen“, so Dörken-Vorstand Thorsten Koch. „So wächst zusammen, was zusammengehört.“