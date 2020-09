Bergbau-Buch über Zeche in Wetter schnell vergriffen

Bergbau in der Zeche St. Henricus in Grundschöttel: Buchautor Harald Sydow freut sich über Hinweise von Anwohner Helmut Stratmann, der Steine mit den Initialen ST.H. als Grenzstein vom Gute Steinhausen beschreibt (und nicht als Lochstein der Zeche)

Grundschöttel. Die 1. Auflage des Buches über die Zeche St. Henricus war schnell vergriffen. Nicht nur für Leser der neuen Auflage hat der Autor jetzt noch mehr.

Die Resonanz auf sein neues Bergbau-Buch fiel für Harald Sydow in mehrfacher Hinsicht erfreulich aus. Die erste Auflage war schnell vergriffen, so dass der Autor nun neue und überarbeitete Exemplare von „Die Zeche St. Henricus in Volmarstein-Grundschöttel“ mit Aspekten zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Niederbergisch-Märkischen Hügelland drucken ließ. Darin konnte er zugleich neue Erkenntnisse einarbeiten. Denn nach der Veröffentlichung und Präsentation in der Bücherstube Draht am 25. August erhielt der 60-Jährige weitere Hinweise zu dieser besonderen Örtlichkeit.

Zur Erinnerung: Die Kleinzeche im Schlebuscher Tal war gewissermaßen ein richtiges Kind der Nachkriegszeit und der damit einhergehenden Kohlennot vor rund 75 Jahren. St. Henricus trug dazu bei, die Knappheit an Heizmaterial in der ehemaligen Gemeinde Volmarstein zu lindern. „Im wahrsten Sinne des Wortes wäre ohne St. Henricus so mancher Ofen kalt geblieben“, so Sydow, der vor seiner heutigen Anstellung in Wengern früher selbst eine Zeit lang im Bergbau tätig war und dank einiger Kontakte entsprechend intensiv recherchieren konnte. Dabei fand er keine Dokumente zu den Henricus-Entwicklungen aus der frühen Vergangenheit (erste Erwähnung eines Stollens 1787).

Besser sah es für das 20. Jahrhundert aus, ein Beispiel: Nach der Wiederinbetriebnahme 1951 erhielten beispielsweise das Herdecker Cuno-Kraftwerk der Elektromark oder jenes der Firma Bayer in Leverkusen Kohle aus Grundschöttel. Denn am Schlebusch stand ab 1954 die einzige Zeche im gesamten Ruhrgebiet, wo der schwarze Brennstoff im Tagebau gewonnen wurde – und zwar großflächig mit mechanischen Geräten.

Weiteres Bildmaterial erhalten

Dazu konnte Harald Sydow bereits – auch dank einiger Zeitzeugen – viele Fotos veröffentlichen. Direkt am Tag der Buch-Präsentation erhielt der Autor weiteres und vor allem „interessantes Bildmaterial, so dass ich damit eine wichtige Lücke schließen konnte.“ Ergebnis: Nun liegt die zweite Auflage vor.

Das überarbeitete Buch hat nun 92 statt zuvor 84 Seiten. Hinzugekommen sind auch acht weitere Fotografien. Und neue Erkenntnisse. Für die sorgte beispielsweise Helmut Stratmann. Der gebürtige Wetteraner kennt als Anwohner die Gegend in dem Drei-Orte-Eck Grundschöttel-Oberwengern-Voßhöfen aus dem Effeff. Die Beiden lernten sich auf einer Straße im Schlebuscher Tal kennen, als Sydow auf der Suche nach Informationen war. „Und dank Herrn Stratmann ist das mit den verschiedenen Lochsteinen endgültig geklärt“, berichtet der Autor. Worum es geht? Im besagten Gebiet können Spaziergänger schon mal auf Steine am Boden mit den Initialen ST.H. treffen. Viele meinen, dass dies als Grenzmarkierung und Lochstein von St. Henricus zu interpretieren sei. Stratmann ist anderer Meinung: „Dabei handelt es sich eindeutig um Grenzsteine vom Gut Steinhausen“, sagt Helmut Stratmann.

Das Bild aus dem Buch zeigt einen Untersuchungsgraben und Überblick zu den Lagerungsverhältnissen auf dem Nordflügel. Foto: privat bzw. Foto Tagebau: Sammlung Scharwart

Als ehemaliger Landwirt kenne er fünf solcher Exemplare dort in der Gegend und wisse auch etwas über den früheren Pacht- bzw. Landbesitz der Familie Steinhausen. Dabei gebe es durchaus Zusammenhänge zum Bergbau. Stratmann blickt auf die Zeit vor 1936, als es in besagter Gegend zu Flurbereinigungen („Das wäre der heutige Ausdruck“) kam. Es handelte sich dabei um den Tausch von Flächen, den er auch anhand von Schriftstücken seiner Vorfahren belegen könne. In diesem konkreten Zusammenhang ging es um Grenzsteine an den Parzellen der Familien von Gustav Hilgenstock – ein früherer Bergwerksverantwortlicher in Sprockhövel sowie Dortmund-Hörde und der Linie Steinhausen zuzuordnen – und von Wilhelm Mosel, dem Großvater von Helmut Stratmann.