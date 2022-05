Bernd Becker: Früherer Pastor in Wetter leitet Reformierte

Wetter/Bielefeld. Der neue Leiter des Reformierten Bundes, Bernd Becker, war Pastor der Reformierten Gemeinde in Wetter. Seine Stationen

Der Direktor des Evangelischen Presseverbandes Westfalen-Lippe, Pastor Bernd Becker, ist der neue ehrenamtliche Leiter des Reformierten Bundes. Die in Halle an der Saale tagende Hauptversammlung des reformierten Dachverbands wählte den Theologen jetzt mit großer Mehrheit zum neuen „Moderator“. Becker, der in Wetter in der Reformierten Gemeinde Pastor war und dann Superintendent des Kirchenkreises Hagen wurde, bevor er beruflich nach Bielefeld wechselte, folgt der Berliner Theologin Katrin Oxen im Amt, die Ende März ihren vorzeitigen Rücktritt aus beruflichen Gründen angekündigt hatte. Becker war der einzige Kandidat. Er erhielt 101 von 106 Stimmen.

In seiner Vorstellungsrede betonte Becker, er wolle viel Kontakt zu den Gemeinden aufnehmen. Gott sei „kein musealer Glaubensgegenstand, sondern ein lebendiges Gegenüber, das uns an die Hand nimmt aber auch herausfordert“. Er wolle außerdem die Stimme des Reformierten Bundes weiter stärken. Er verstehe den Reformierten Bund als „Agentur für Reformierte Liturgie“.

Beckers Amtszeit werde zunächst nur zwei Jahre andauern, hieß es. 2024 soll dann die Hauptversammlung turnusmäßig wieder einen Moderator oder eine Moderatorin für die übliche Amtszeit von sechs Jahren wählen. Zum Reformierten Bund gehören eigenen Angaben zufolge rund 1,5 Millionen evangelisch-reformierte Christen in ganz Deutschland.

Becker wurde 1969 in Siegen geboren. Evangelische Theologie studierte er in Heidelberg und München. Er ist Herausgeber der evangelischen Wochenzeitung „Unsere Kirche“ (UK). Seit 2013 ist er Direktor des Evangelischen Presseverbands für Westfalen und Lippe in Bielefeld. Der Moderator oder die Moderatorin ist das „Gesicht und Stimme des Reformierten Bundes“. Er oder sie hat vor allem repräsentative Aufgaben.

