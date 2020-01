Besitzer-Wechsel beim Wochenmarkt-Stand in Herdecke

Frische Eier, Geflügel- und Wildfleisch aus der Region oder auch Nudeln in Bioqualität – viele Herdecker schätzten das Angebot der Familie Bien, die im Dezember ihrer Heimat auf Wiedersehen sagten und jeden Donnerstag mit ihrem quietschgelben Stand auf dem Herdecker und Hagener Wochenmarkt vertreten war. Daher wunderte sich nun so manch ein Besucher des Herdecker Marktes über eben diesen Stand, von dem sie sich doch vor wenigen Wochen erst verabschiedet hatten. Hinter der Theke aber steht nicht etwa Frau Bien, sondern Sandra zur Nieden aus Fröndenberg.

Produkte vom eigenen Hof

Gemeinsam mit ihrem Mann Dirk hat sie nicht nur den Stand, sondern zum Teil auch das Sortiment der Biens übernommen. „Wir haben das bestehende Sortiment mit unseren eigenen Produkten ergänzt. Das heißt: Wir haben quasi eine Mischung aus Altem und Neuem. Für uns war es wichtig, dass die Produkte zu unserem Konzept passen und das tun sie.“ Das bedeutet konkret: Geflügel aus eigener Herstellung und Lamm, Wild sowie freische Eier aus der Region. Doch beim Letzteren wird es ebenfalls künftig eine Neuerung geben: „Mein Nachbar betreibt einen Hof mit Hühnern und wird uns demnächst mit frischen Eiern beliefern, die wir dann hier auf dem Wochenmarkt mit anbieten“, so die 38-Jährige, die selbst auf dem Bauernhof groß wurde und der die Direktvermarktung sehr am Herzen liegt. „Wir bauen unter anderem auch Getreide an und verfüttern das an unsere Tiere.“

Die Arbeit auf dem Hof mache ihr Spaß. Dabei wollte Sandra zur Nieden ursprünglich ganz weg von der Landwirtschaft. „Meine Eltern wollten, dass ich eines Tages ihren Hof übernehme. Aber damals wollte ich etwas ganz anderes beruflich machen. Dann habe ich meinen Mann kennen gelernt und bin nun doch in der Landwirtschaft geblieben“, sagt sie und lacht. Dabei sei die Idee bei ihren Schwiegereltern eher aus einem Hobby heraus entstanden. „Meine Schwiegermutter hatte ein paar Hähnchen gehalten. Nach und nach fing sie an auch Kartoffeln anzubauen. Später kamen sogar ein paar Rinder hinzu. Als mein Schwiegervater kurz vor der Rente dann arbeitslos wurde haben sie angefangen, sich etwas eigenes aufzubauen“, sagt sie. Das sei nun fast 30 Jahre her.

Neuer Schriftzug für den Wagen

Seitdem ist Familie zu Nieden gemeinsam mit ihren Mitarbeitern auf den unterschiedlichsten Wochenmärkten in Südwestfalen unterwegs. Auch in Herdecke haben sie seit einigen Jahren einen Stand. „Der steht gegenüber der Parfümerie Pieper. Aber wir möchten die zwei Stände künftig zusammenführen“, sagt sie. Das Ziel sei es, künftig nur noch im oberen Stand die Waren zu verkaufen. Auch der Schriftzug auf dem gelben Wagen soll in den kommenden Tagen geändert werden. „Aktuell steht noch Familie Bien auf dem Wagen, das führt bei den Kunden manchmal zu Verwirrung“, so zur Nieden. „Doch auch mit neuer Werbung wird dieser Stand immer unser Sonderwagen bleiben.“ Denn das Sortiment aus Altem und Neuen möchte die Familie zur Nieden zumindest in Herdecke und in Hagen auf den Wochenmärkten beibehalten.

Der erste Kontakt zur Familie Bien sei damals durch eine Anzeige im Wochenblatt entstanden. „Das war ein landwirtschaftliches Blatt. Da haben wir von dem Stand erfahren und haben die Familie direkt angerufen, um uns zu informieren. Danach war uns klar: Wenn wir uns vergrößern, dann so. Es ist nicht einfach, sich von Null an einen stabilen Kundenstamm aufzubauen. Unsere Kunden hier schätzen das Angebot und das soll auch in Zukunft so bleiben.“