Besucheransturm und gute Unterhaltung beim Waldfest der HSG

An allen drei Veranstaltungstagen hat sich die Sonne gezeigt, so dass die Besucher in Scharen zur 50. Auflage des beliebten Waldfestes gekommen sind. Wie gewohnt hat der Verein hinter der alten Schule in Grundschöttel gefeiert.

Grundschöttel. Die Handballer freuen sich über einen neuen Rekord: So viele Gäste wie noch nie erlebten in Grundschöttel Livemusik, Tombola und Sonnenschein.

Über das Wetter am Wochenende konnten sich die Handballer gewiss nicht beschweren, denn an allen drei Veranstaltungstagen zeigte sich die Sonne: In Scharen kamen die Besucher zur 50. Auflage des beliebten Waldfestes hinter die Alte Schule in Grundschöttel.

Die Fritteuse und der Grill waren im Dauereinsatz, gekühlte Getränke wurden reichlich über die Theke gereicht. Die leckeren Cocktails waren laut Mitteilung erneut an zwei Abenden der Renner. „So viele Personen an allen drei Tagen haben wir noch nie gehabt“, blickt HSG-Organisator Ken Baltruschat zufrieden auf das Fest zurück. Die Musikauswahl sollte für jeden Geschmack geeignet gewesen sein. Am Freitag rockige Musik mit Refresh, am frühen Samstagabend Irish-Folk mit den Empty-Barrels, Samstagabend Party mit der Coverband „Die Agentur“ und Sonntagnachmittag ein Konzert vom Jugendspielmannszug Volmarstein.

An der Torwand sicherte sich Matthias Lülling im Finale den Wanderpokal vor Robin Orth und Nachwuchsspieler Jasper von den Bergen. „Viele Leute haben uns das Feedback gegeben, dass es ein rundum gelungenes Fest war und die Musik gefallen hat“, ist Baltruschat somit schon bewusst, dass die Erwartungshaltung für die 51. Auflage vom 7. bis 9. Juni 2024 nicht gerade geringer wird.

Für die Kinder eröffnete am Samstag und Sonntag das Spielmobil, auch ein Kinderschminken stand auf dem Programm. Sonntagmittag gab es zudem noch Ballonmodellage und eine Zaubershow für die Kids. Samstagnachmittag wurden frische Belgische Waffeln mit Sahne angeboten, am Sonntagnachmittag gab es eine große Auswahl an Torten und Kuchen für den süßen Zahn. Zudem schmissen Aktive der D-Jugend die Popcorn-Maschine an und verteilten diese Nascherei an die Gäste.

Ein kleiner Wermutstropfen war, dass die 7500 Lose bereits Samstagabend ausverkauft waren. Die Verantwortlichen wollen sich aber etwas einfallen lassen, dass es im Jahr 2024 auch am Sonntag noch Lose zu kaufen geben wird. Jeweils zwei Konzertkarten für Pink und Bosse, ein Besuch im Starlight Express und ein großer Kicker waren u.a. die Hauptpreise der attraktiven Tombola. „Ein großer Dank geht an alle Helfer und Helferinnen, die uns beim Aufbau, an den drei Veranstaltungstagen und beim Abbau geholfen haben. Immer mehr Eltern unserer Jugendmannschaften bringen sich zudem gewinnbringend für unsere Handballspielgemeinschaft ein. Eine wirklich tolle, aber nicht selbstverständliche Entwicklung, die wir hier in unserer Gemeinschaft verzeichnen können“, spielt Jugendleiterin Sandra Baltruschat auf die erfreuliche Entwicklung im Jugendbereich an. Die Handballer aus Wetter/Grundschöttel können sich demnach glücklich schätzen, dass viele Sponsoren diese Entwicklung honorieren. Neben dem Waldfest-Rahmenprogramm konnte der Verein daher auch mittlerweile 160 Trainingsanzüge für die Jugendmannschaften anschaffen. „Da sind wir sehr dankbar für, dass uns viele Unternehmen seit langer Zeit zur Seite stehen, aber auch immer wieder neue Unternehmen gefallen an unserem ehrenamtlichen Tun finden“, richtet Ken Baltruschat einen großen Dank an die zahlreichen Unterstützer der HSG.

Die Handballspielgemeinschaft Wetter/Grundschöttel wollte mit dem 50. Waldfest einmal mehr aufzeigen, was man in einer funktionierenden und guten Gemeinschaft ehrenamtlich auf die Beine stellen kann. Gemeinsam mit den Trägervereinen TGH Wetter und TuS Grundschöttel im Rücken „braucht man sich um die ausgegliederte Handballabteilung der beiden Vereine keine großartigen Sorgen machen“, hieß es abschließend.

