Betrachtung zu Angst: Hoffnung lässt nichts zugrunde gehen

Wie umgehen mit Angst? Michael Neubauer von der Neuapostolischen Gemeinde für Wetter und Herdecke gibt Denkanstöße.

Ich kann mich noch gut an meine Angst vor Prüfungen in meiner Ausbildung erinnern. Sie hat mich angespornt, zu lernen, und ich habe in den Prüfungen Stück für Stück gelernt, meine Angst zu kontrollieren. Diesen positiven Ansporn der Angst zu nutzen, ohne sich von ihr übermannen zu lassen, damit man nicht in eine „Angststarre“ verfällt, das macht doch einen reifen Erwachsenen aus.





Aber diese Erfahrung lässt sich nicht einfach auf andere Bereiche übertragen. Wer die Prüfungsangst überwindet, hat weiter Angst vor Krankheit und Arbeitslosigkeit. Das ist auch gut so, denn auch ohne Prüfungsangst kann ich krank werden. Angst hilft uns, mit Bedrängnissen angemessen umzugehen. Sie ist ein Grundgefühl wie Wut und Erstaunen.





Paulus schreibt im Römerbrief (5,3-5) „… wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; …“.





Wenn wir zur Zeit von Kriegsgefahr und Corona in Angst versetzt werden, ist das so eine Bedrängnis. Wir nehmen sie ernst, wir reden darüber, wir schützen uns, wo es sinnvoll ist. Aber nach einer langen Zeit, in der wir uns als Gesellschaft nicht mehr „bedrängt“ gefühlt haben, nimmt die Bedrängnis zu. Wir wollen aber in all der Zeit der Angst und Sorge die Hoffnung nicht verlieren, denn die Zusage des Evangeliums ist klar:



Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen!

Evangelist Michael Neubauer ist zuständig für die Neuapostolischen Gemeinde in Herdecke und Wetter.

