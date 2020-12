Bürgerservice Betriebshof in Wetter erweitert Service im neuen Jahr

Öffnungszeiten werden erweitert, und auch die Abläufe im Wertstoffland im Schöntal sollen optimiert werden. Das ist der Grund.

Wetter. Ab Januar 2021 gelten für das Wertstoffland an der Wasserstraße 27 ausgedehnte Öffnungszeiten: Mittwochs ist die Anlieferung dann immer schon ab 10 Uhr und abends bis 18 Uhr möglich. Samstags wird die Annahmezeit auf 14 Uhr verlängert.

Der Stadtbetrieb reagiert damit auf die gestiegenen Kundenzahlen, die längeren Wartezeiten bzw. Rückstaus zu bestimmten Stoßzeiten. Für Berufstätige wird somit in der Woche auch eine spätere Anlieferung möglich.

Die Verlegung der Einfahrt in den hinteren Teil des Grundstücks in Richtung Schöntaler Straße und eine neue Anordnung der Container auf dem Gelände sollen den Verkehrsfluss begünstigen. Hinzu kommen noch Aktionstage, an denen die Bürger kostenlos Grünschnitt und Laub auf dem Gelände des Stadtbetriebes mit Zufahrt über die Remestraße abgeben können.

Als Entsorgungsalternative stehen den Bürgern von montags bis samstags nach wie vor die Umladeanlagen des Kreises in Gevelsberg und Witten zur Verfügung. Aktuell sind diese jedoch Corona bedingt bis zum 10.01.2021 geschlossen.

Im Jahressverlauf hatte der Stadtbetrieb verschiedene Servicezeiten getestet, zuletzt in den Herbstferien mit zusätzlichen Öffnungstagen, die jedoch von den Bürgern nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurden.

Und noch eine gute Nachricht: Die pauschalen Annahmegebühren im Wertstoffland bleiben für Sperrgut und Grünschnitt unverändert niedrig. Lediglich die Sperrgutmengen in den Kategorien Anlieferung mit großen Anhängern oder Transportern werden aus Gründen der Gebührengerechtigkeit angehoben.

Alle Infos auch unter www.stadtbetrieb-wetter.de oder im Servicebüro, Telefon 840 600.

Und hier die Öffnungstage des Wertstofflands in der Weihnachts- und Silvesterwoche:

Mittwoch, 23. und 30. Dezember, von 13 bis 17 Uhr

Samstag, 2. Januar, von 8 - 14 Uhr (neu).