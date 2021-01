Nach einem Unfall stört der Beifahrer und Freund der Fahrerin die Polizei und die Rettungskräfte so massiv, dass er gefesselt werden muss.

Polizei Betrunkener stört nach Unfall in Wetter Polizei und Notarzt

Wetter. Bei einem Verkehrsunfallauf der Oberwengerner Straße wurde eine 20-Jährige am Silvesterabend leicht verletzt. Während der ärztlichen Versorgung der Fahrerin störte der 22-jährige Lebensgefährte und Beifahrer massiv die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen. Laut Polizei versuchte der alkoholisierte Mann aus Hessen immer wieder, in den Rettungswagen zu gelangen und verhielt sich den Rettungskräften gegenüber zunehmend aggressiver. Er musste letztendlich gefesselt

werden und in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache Hattingen gebracht.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Während des Einsatzes beleidigte der Mann fortlaufend die Beamten. Das Polizeigewahrsam konnte er nach seiner Ausnüchterung wieder verlassen.