Bevölkerung: Wetter und Herdecke schrumpfen weiter

Ennepe-Ruhr. Über 500 Einwohner weniger leben derzeit in Wetter. Auch Herdecke meldet 45 Bürger weniger dieses Jahr.

Demographie, Migration oder die steigende bzw. sinkende Attraktivität von Lebensräumen: Es gibt eine Reihe von Faktoren, warum sich Einwohnerzahlen in Städten und Kreisen im Laufe der Zeit verändern. Was den Ennepe-Ruhr-Kreis betrifft, fällt eines insbesondere auf: Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahren sehr stabil geblieben, hat im ersten Halbjahr 2020 jedoch stärker als im Schnitt zuvor abgenommen.

Zählte der Ennepe-Ruhr-Kreis Ende 2011 insgesamt 325.145 Einwohner, lebten acht Jahre später, also Ende 2019, in allen neun Kreisstädten 324.106 Menschen (Stichtag jeweils 31.12.). Das sind insgesamt 1039 Einwohner weniger bzw. die Bevölkerungszahl schrumpfte pro Jahr durchschnittlich um 130 Personen. Dies geht aus den jüngsten Zahlen von IT-NRW, dem statistischen Landesamt, hervor.

Die aktuellen Zahlen umfassen auch den Zeitraum bis zum vergangenen 30. Juni. Innerhalb des ersten Halbjahres 2020 sank die Zahl der Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis um 711 auf 323.395. Dies ist im Vergleich mit den Jahren zuvor verhältnismäßig viel, wobei sich die Zahl bis zum Jahresende noch ändern kann.

Hier der 2011-2019-Vergleich für alle neun EN-Städte (in Klammern: die Einwohnerzahl am Ende des ersten Halbjahres 2020).

Wetter: von 27.909 auf 27.392 (27.322).

Herdecke: von 22.800 auf 22.755 (22.722).

Sprockhövel: von 25.367 auf 24.739 (24.703).

Schwelm: von 28.225 auf 28.537 (28.557).

Ennepetal: von 30.241 auf 30.142 (30.111).

Gevelsberg: von 31.112 auf 30.701 (30.788).

Breckerfeld: von 9029 auf 8943 (8908).

Hattingen: von 54.241 auf 54.438 (54.189).

Witten: von 96.221 auf 96.459 (96.095).