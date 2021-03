Bewegende Gedichte: So verarbeitet Autor aus Herdecke Corona

Herdecke. Der Autor Manfred Grüttgen hat ein neues Buch veröffentlicht. Der Herdecker will mit Gedichten und „stummen Gesängen“ zum Nachdenken anregen.

Wer in diesen Tagen etwas schreibt und veröffentlicht, kommt am Thema Corona nicht vorbei. Das ist auch bei Manfred Grüttgen der Fall. Der Autor hat einen neuen Gedichtband mit dem Titel „In die Bewegung, die vor uns steht“ vorgelegt. Für einen versierten Erzähler wäre es aber viel zu platt und einfallslos, sich wortwörtlich an den Auswirkungen der Pandemie abzuarbeiten. Das geschieht eindeutig-zweideutig zwischen den Zeilen.

Dabei gibt der Herdecker schon durch den Untertitel seines neuen Buches einen Hinweis: „Stumme Gesänge“ klingt zunächst einmal verwirrend. „Dieses Bild gefiel mir, weil sich wegen Corona mein Vorgehen und meine Inspiration verändert haben“, sagt Grüttgen. Konkret betrachtet er seine aktuellen Gedichte als gesungene oder feierliche Lieder, die schlussendlich aber doch auch ohne lauten Ton und entsprechend still daherkommen.

„Tanz“ von Künstlerin Andrea Bading

Nachdenklich stimmt auch das offensichtlich metaphorische Motiv auf der Titelseite. Zu sehen ist ein Körper in verschwommener Pose. „Tanz“ heißt dieses Bild von der Herdecker Künstlerin Andrea Bading. Dankbar verwendete Manfred Grüttgen dieses Werk, um dann auf den roten Faden in dem Buch zu sprechen zu kommen. „Bewegung kann ja auch als Aufforderung verstanden werden, jetzt im Corona-Zeitalter aktiv zu werden und beispielsweise den Keller aufzuräumen oder endlich ein schon lange ausstehendes Gespräch zu suchen.“

Der 1950 in Oberhausen geborene Autor denkt aber über den Tellerrand hinaus. „Was ist, wenn das Virus eines Tages ausgehungert ist? Wollen wir dann so weitermachen wie zuvor?“ Auf diese Fragen undzu Veränderungen bezüglich Konsumverhalten oder vermeintliche Lösungen durch Impfungen habe er keine perfekte Antwort, solche Gedanken tauchen aber immer wieder in den neuen Gedichten auf. „Ich überlasse es natürlich den Lesern, welche Bewegung für sie oder ihn am ehesten infrage kommt.“

Grüttgen will Corona auch als Chance sehen, Stichwort Maß halten. „Ein Freund sagte mir nach der Lektüre, dass in dem neuen Buch ja auch einige Mutmacher seien.“ Der Autor möchte über seine Texte noch Aspekte wie Freiheit und Vergänglichkeit, die am Ende der Bewegung eines Jeden steht, oder Zukunft hervorheben. Zur Virus-Bewältigung gehöre soziale Verantwortung für ein friedliches Miteinander, wobei auch der Klimaschutz als wichtige Aufgabe stets im Blick bleiben soll.

Das Buch „In die Bewegung, die vor uns steht“ kostet 9,80 Euro und ist im Verlag „Make a book“ erscheinen (ISBN: 978-3-96172-073-6).