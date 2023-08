Bilder der „Freiheit“: Kunstschatz beim Seefest begehrt

Ein Kunstschatz, frisch gehoben: Peter Leis vom Heimatverein und Besucher Reinhard Klaschus vor den Zeichnungen von Werner Kohl am Stand des Heimatvereins auf dem Seefest.

Wetter. Erstmals wurden die wiederentdeckten Federzeichungen der „Freiheit“ beim Seefest gezeigt. Viele Wetteraner würden sie gerne mit nach Hause nehmen.

Die Federzeichnungen der historischen „Freiheit“ von Werner Kohl haben auf dem Seefest-Stand des Heimatvereins großen Anklang gefunden.

Aus den Jahren 1946 bis 1948 hat der Wetteraner, der es später zum Landeschef der Arbeitsagentur gebracht hat, 18 Zeichnungen hinterlassen. Erst kürzlich sind sie wieder aufgetaucht. Beim Seefest wurden sie jetzt erstmals öffentlich präsentiert, und zahlreiche Wetteraner trugen Informationen zu den Häusern und ihrer Geschichte bei.

Bei Bernd Emde vom Heimatverein ging auch die Bestellung für eine besondere Vergrößerung ein – sie soll ein Wohnzimmer zieren. Und das „Friedrichs am See“ möchte gleich mehrere Abzüge zur Dekoration der Wände im Café am See haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter