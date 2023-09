Blitzer des Kreises stehen wieder in Wetter

Ennepe-Ruhr. Fuß vom Gas und aufgepasst: Der Kreis hat wieder die Blitzstellen für die kommende Woche angekündigt. Unter anderem in Wetter.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt in Deutschland als Unfallursache Nr. 1.. Der Ennepe-Ruhr-Kreis überprüft regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und will so zur Sicherheit beitragen. Für die Zeit vom 11. bis 15. September kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 11. September, Breckerfeld: Langscheider Str., Deller Str., Dahlerbrücker Str., Frankfurter Str., L 528; Dienstag, 12. September, Wetter: An der Kohlenbahn, Wittener Str., Grundschötteler Str., Von-der-Recke-Str.; Schwelm: Beyenburger Str., Talstr., Friedrich-Ebert-Str., B 483, Metzer Str.; Mittwoch, 13. September, Schwelm: Berliner Str., Hagener Str., Moltkestr., Hattinger Str., Talstr.; Gevelsberg: Eichholzstr., Haßlinghauser Str., Rosendahler Str., Wittener Str., Heidestr.; Donnerstag, 14. September, Ennepetal: Kölner Str., Milsper Str., Schlagbaum, Wilhelmstr., Sonnenweg; Freitag, 15. September, Sprockhövel: Bochumer Str., Wittener Str., Schmiedestr., Quellenburgstr.

Darüber hinaus sei grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen so die Mitteilung des EN-Kreises.

