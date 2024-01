Brand auf Milchhof: Kunden starten Spendenkampagne

Ennepe-Ruhr In der Nacht zu Sonntag hat es auf einem Marktschwärmerhof gebrannt. Dabei wurde viel zerstört. Spenden werden dringend benötigt.

Kunden der Marktschwärmerei Wetter kennen sie gut. Familie Piepenstock vom Hof Huxhardt besser bekannt unter Muh to go bereichert das Angebot der Landwirte mit ihren Milchprodukten. Doch seit der Nacht zu Sonntag ist nichts mehr, wie es war.

Da war alles noch in Ordnung: Im Dezember 2022 stellen Kirsten (links) und Fanny Piepenstock ihre neue Direktvermarktung vor. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand in der Scheune kam, in dem der Melkroboter untergebracht war, ist bisher unklar. Aber das Feuer wütete. Glücklicherweise waren schnell Helfer vor Ort, die die Rinder und Pferde in Sicherheit brachten. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, doch der Schaden ist groß. „Unser Melkroboter sowie angrenzende Gebäude sind durch den Brand komplett zerstört worden“, berichtet Tochter Fanny Piepenstock. „Ein Teil unserer Milchkühe ist bei einem befreundeten Landwirt untergekommen und wird dort umsorgt und gemolken - wir wissen gar nicht, wie wir uns jemals dafür bedanken können“, ergänzt Mama Kirsten Piepenstock.

Die Feuerwehr kämpft in der Nacht gegen die Flammen. Foto: Privat / Wetter / Herdecke

Tiere haben Schrecken gut überstanden

Ihr erster Weg führte am Sonntag dann auch gleich zu den Tieren, um sich zu vergewissern, dass es ihnen trotz des nächtlichen Schreckens gut geht. Während die Rinder wohlbehalten fressen, sitzt der Schock bei der Familie noch tief.

Herzstück des Hofes verloren

„Durch den Brand haben wir eines der Herzstücke auf dem Hof verloren - unser Melkroboter, der seit 2016 Tag und Nacht unsere Milchkühe gemolken hat. Dieser ist 24 Stunden am Tag für die Kühe zugänglich und die Kühe können selbst entscheiden, wann sie zum Melken gehen wollen. Der Roboter erfasst alle wichtigen Daten der Kuh und der Milch und wir können bei Auffälligkeiten schnell handeln“, erläutert Fanny Piepenstock. Der Roboter ist essenziell wichtig für die Familie, die den Hof allein bewirtschaftet.

Gummistiefel, Kälbereimer und Werkzeuge verbrannt

Außerdem sind von Gummistiefeln über Akku-Maschinen, Werkzeugen, Kälbereimer, Hochdruckreiniger und noch vieles mehr nur noch Asche und Schutt übrig. Auch das Gebäude, in dem der Melkroboter stand, sowie die Front des Kuhstalles müssen voraussichtlich komplett abgerissen und neu aufgebaut werden.

Die Gebäude sind stark verraucht. Foto: Privat / Wetter / Herdecke

Warten auf die Versicherung

Die Gebäude sind natürlich versichert, doch wie und wann mit dem Neubau begonnen werden kann oder das Geld der Versicherung fließt, ist ungewiss. Zumal es momentan durch den Brand auch an Arbeitsmaterial fehlt, das die Familie braucht, um beispielsweise die Direktvermarktung wieder aufnehmen zu können. Denn trotz abgebrannter Scheune und auch ohne Roboter geben die Kühe weiterhin Milch.

Kunde eröffnet Spendenkonto

Doch ebenso wie sie immer wieder anderen helfen, wenn Hilfe benötigt wird, wurde seitens der Kundschaft vor diesem Hintergrund nicht lange gezögert. Bereits am Sonntag eröffnete Jan Dittmer ein Spendenkonto, um der Familie unter die Arme zu greifen. Die ist von so viel Hilfsbereitschaft gerührt. „Das ganze fällt uns nicht leicht, wir sind keine Menschen, die um Hilfe betteln und schaffen lieber alles allein, auch wenn das meist fünfmal so lang braucht. In diesem Fall ist uns das leider nicht möglich“, erklärt Fanny Piepenstock.

Direktvermarktung im Fokus

Nach langem Ringen mit sich selbst, hat sich die Familie letztlich entschieden, auch selbst ein Konto zu eröffnen. „Da uns immer mehr Anfragen bezüglich Spenden erreichen, haben wir uns nun dazu entschlossen ein Spendenkonto zu eröffnen, um möglichst schnell auch kleinere Dinge, wie beispielsweise neue Gummistiefel oder auch Kraftstoff kaufen zu können.“ Kleinigkeiten, die aber wichtig sind, um die Direktvermarktung schnell wieder ans Laufen zu kriegen.

Spendenkonto

Wer der Familie helfen möchte, kann dies somit entweder über das Spendenkonto der Familie unter IBAN: DE3045450050150138902 bei der Sparkasse Breckerfeld oder auch über die Aktion von Jan Dittmer im Internet unter https://www.gofundme.com/f/brand-auf-dem-bauernhof-von-familie-piepenstock tun.

