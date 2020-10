Brand bei EZM in Wengern: Feuerwehr gibt Entwarnung

Wengern. Bei der Edelstahlzieherei Mark in Wengern hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.

Um halb drei in der Nacht zu Freitag heulten die Sirenen durch Wetter: Als die Feuerwehr bei der Edelstahlzieherei Mark in Wengern eintraf, brannte eine Halle auf dem Gelände in der Nordstraße im Gewerbegebiet Auf der Bleiche bereits lichterloh.

„Mitarbeiter aus dem Schichtdienst hatten noch versucht, das Feuer nach dem Ausbruch zu löschen, was ihnen aber nicht gelungen war. Sie hatten die Halle geräumt, als wir ankamen. Und da drohte das Feuer schon auf eine zweite Halle überzugreifen“, so Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki vor Ort.

Die gesamte Wehr aus Wetter rückte zum Einsatzort aus; Unterstützung gab es von der Herdecker, der Wittener und der Hagener Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte. Um die Wasserversorgung für die Löscharbeiten sicherzustellen, pumpte die Wehr auch Wasser aus der Ruhr. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr vor Ort noch keine Angaben machen.

Ein Feuerwehrmann verletzt sich bei Einsatz

Die Kreisleitstelle hatte in der Nacht auch einen Hinweis über die Warn-App NINA verschickt und die Menschen aufgefordert wegen der Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile ist diese Warnung wieder aufgehoben und die Lage sei stabil, so ein Sprecher der Feuerwehr gegen 7 Uhr.

Das Feuer ist jedoch noch nicht komplett aus, es müssen noch Glutnester gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

