Braucht das „reiche Herdecke“ eine Tafel? Brotkorb wird zehn

Herdecke. Im Herbst 2013 gründen 29 Herdeckerinnen und Herdecker den Brotkorb. Seither ist viel passiert. Zahlen zeigen: Bedürftige benötigen die Ausgabe.

Eine Tafel für das reiche Herdecke mit seinen Einkommensmillionären, überbezahlten Fußballern und Top-Verdienern mit Villen am Ahlenberg? Diese Frage bewegte vor zehn Jahren viele in der Stadt an den Ruhrseen, als sich vor allem auf Initiative von Irmingard Schewe-Gerigk im Oktober 2013 fast 30 Bürger trafen, um einen Verein zur Unterstützung von Bedürftigen zu gründen. Die konstituierende Versammlung kurz danach am 5. November lässt sich als Geburtsstunde für den hiesigen Brotkorb bezeichnen. Dieser gab dann am 29. Januar 2014 erstmals Lebensmittel in der Hauptstraße 106 aus, den runden Geburtstag feiern die Mitglieder nun in diesen Tagen in der aktuellen Ausgabestelle am Sonnenstein.

Zehn Jahre Herdecker Brotkorb – für die derzeitige Vorsitzende Gabriele Langer und Kassierer Stefan Woicke ein passender Anlass für einen Rückblick. Zumal der zuständige Sozialausschuss damals befand: „Eine so wohlhabende Stadt wie Herdecke braucht das nicht.“ Doch der Ahlenberg ist eben nur ein einzelner Ortsteil, an anderen Adressen in der hiesigen Kommune herrscht schon mal Ebbe im Portemonnaie. Das zeigen Zahlen des organisierenden Vereins mit aktuell 58 ehrenamtlichen Mitgliedern: „Der Brotkorb ist gewachsen. Anfangs wurden 2013 pro Woche 40 Bedürftige versorgt, 2023 sind es im Schnitt 79, in diesem August waren es schon einmal über 100 Kunden. Mehr als 3000 Bedürftige aus Herdecke suchen uns inzwischen im Laufe eines Jahres auf.“

Seit 2013 ehrenamtlich im Einsatz

Einige der Gründungsmitglieder sind heute noch aktiv und können sich an den Beginn erinnern. Den prägte vor allem Irmingard Schewe-Gerigk als erste Vorsitzende, wobei auch Rosi Reiß als damalige Intendantin des hiesigen Stiftsplatz-Theaters Impulse gab. Ihre Nachfolgerin Ulla Biermann gehört ebenfalls zum Team der ersten Stunde und sagt rückblickend über ihre Motivation: „Ich beobachtete oft ältere Menschen in Herdecke, die Mülltonnen nach Leergut durchstöberten – meist früh morgens, weil sie sich offensichtlich schämten. Und es gab viele alleinerziehende Mütter, die ihren Kindern kein Eis kaufen konnten. Ich habe dann, als wir den Brotkorb gegründet haben, diese Personen angesprochen und sie auf uns aufmerksam gemacht.“

Mit keinem einzigen Euro ging es 2013 los. Doch für Vereinsmitglied Anita Hardt „war es schon immer wichtig, Menschen, die unsere Hilfe benötigen, zu helfen. Somit ist der Brotkorb auch für mich eine sehr gute Institution.“ Beatrix Prill stimmt ihr zu und begründet ihr Engagement so: „Da ich mich schon lange für die Idee, Menschen in Not zu helfen, begeisterte, war es für mich einfach ein Muss!“

Bedarf besteht

Ursula Tapphorn stieß damals durch einen Artikel in dieser Tageszeitung auf die Idee „Tafel“. Folge: „Mein Interesse war geweckt. Ich habe an der ersten Zusammenkunft teilgenommen. Dort wurde mir sehr schnell klar, dass in dieser Richtung großer Bedarf besteht und viele Personen bzw. Familien auf Hilfe angewiesen sind. Gleich an Ort und Stelle habe ich mich entschieden mitzumachen, ich bin Gründungsmitglied geworden und habe dieses in keiner Sekunde bereut.“

er Herdecker Brotkorb um die aktuelle Vorsitzende Gabriele Langer (links) in der Ausgabestelle am Sonnenstein. Foto: Privat

Gabriele Reiz wiederum erinnert sich: „Seinerzeit entwickelte sich das Thema Armut mit sehr schneller Tendenz. In den umliegenden Städten wie Dortmund, Witten, Hagen gab es bereits Ausgabestellen der Tafel, vor denen sich regelmäßig Schlangen bildeten. In Wetter gab es bereits einen von der inzwischen verstorbenen Inge Holland gegründeten Brotkorb. Mittendrin das ‘reiche’ Herdecke. Unsere Bedürftigen, die es natürlich auch hier gab und gibt, hatten hier abgesehen von den gesetzlichen Sozialleistungen keine derartige Unterstützung.“

Diese bekamen dann Bedürftige in leerstehenden Werkstatträumen der Firma Dittmar, die dem Brotkorb kostenlos eine Ausgabestelle zur Verfügung stellte (auch Mark-E und Dörken unterstützten den heimischen Verein). Dank der Kooperation mit der „älteren Schwester“ in Wetter und zwei Hagener Einrichtungen sowie wohlwollenden Geschäftsleuten in Herdecke standen auch Lebensmittel zur Verfügung. Mehr als 40 Personen und ihre Familien, die ihren Anspruch als Langzeitarbeitslose, Geflüchtete oder als Ruheständler mit niedriger Rente belegten, konnten damals für einen Euro Ware erhalten. „Von Woche zu Woche kamen immer mehr hilfsbedürftige Menschen“, heißt es nun aus den Reihen des aktuellen Vorstands, der seit Herbst 2021 die Mittwochs-Ausgabe in der ehemaligen Bäckerei Hegener in der Straße Am Sonnenstein 25 organisiert.

Den runden Geburtstag will der Verein am 7. November feiern. Die dazugehörige Erkenntnis: „Herdecke braucht, wie viele andere Städte und Gemeinden auch, die Tafeln mehr denn je. Nur dank unserer unermüdlichen Mitglieder, die mit Herz und Tatkraft dabei sind, kann die Lebensmittelausgabe vom Brotkorb ermöglicht werden. All das ist großartige Teamarbeit – und darauf dürfen wir zurecht stolz sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter