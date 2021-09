Braumeister kreiert neues Herdecker Bier „Ruhr-Aue-Pils“

„Prost“ – Stefan Grubendorfer (Inhaber Edeka Grubendorfer) und Nathaniel Stott (Inhaber Shakespeare) stoßen an der Ruhr mit einem Ruhr Aue-Pils an.

Herdecke. Braumeister Dirk Meyer hat in Kooperation mit Edeka-Marktleiter Stefan Grubendorfer ein neues Herdecker Bier kreiert: das Ruhr-Aue-Pils.

Die Ruhrauen in Herdecke sind ein schönes Fleckchen Erde. Hier kann man sich mit Freunden treffen und entspannen. Was bisher dabei manch einem fehlte, war das passende Bier, um das Naturerlebnis abzurunden. Das hat sich nun geändert.

Irgendwann im Frühjahr dieses Jahres tauschten sich Stefan Grubendorfer, Leiter des Edeka-Supermarktes im Quartier Ruhraue, und Nathaniel Stott, Inhaber des Pubs „The Shakespeare“ in Herdecke, genau darüber aus. Grubendorfer erklärte, dass er gern heimisches Bier in seinem Markt verkaufen würde, woraufhin Nathaniel Stott den Kontakt zu Dirk Meyer von der Canoe- Braumanufaktur herstellte.

„Barke“-Malz als Basis

„Direkt bei unserem ersten Treffen mit einer kleinen Verköstigung war klar, dass wir zusammenarbeiten und ein eigenes Bier kreieren würden“, erinnert sich Dirk Meyer. Entstanden ist daraus das „Ruhr-Aue Pils“, eine moderne Interpretation des ursprünglichen Pils von 1842, einem sogenannten Charakterpils. Seine helle Basis erhält es durch deutsches Malz der Sorte „Barke“. Aromahopfen sorgt für blumige, grasige Aromen und eine durchsetzungsfähige Bitterkeit. Der typische Geschmack entsteht durch kühle Gärung und eine – im Gegensatz zu industriell hergestelltem Bier – sehr lange, sechswöchige kalte Lagerung bei 1 Grad. „Gute Rohstoffe und ausreichend Zeit sind die Basis für das helle und aromatische Keller-Pils“, schwärmt der gelernte Bierbrauer und Diplom-Braumeister Dirk Meyer, für den das Bierbrauen längst zur Passion geworden ist.

Namensidee im Urlaub

2010 gründete er in Unna die Canoe-Braumanufaktur. Auf den Namen kam er während eines Kanada-Urlaubs mit seiner Frau Silke. „Als wir eines Tages mit dem Kanu in einem Fjord rausfuhren, erlebten wir Freiheit, Abenteuer, Natur und Vielfalt“, erinnert sich der gebürtige Nordhesse an den Moment der Namensschöpfung: „Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Das ist der Name für unsere Brauerei!“

Aromen und Charakter

Dirk Meyer möchte mit seinen Bierkreationen Menschen berühren: „Wir wollen überraschen, mit Geschmack, Aromen und Charakter – und das mit nur vier Rohstoffen. Aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser können heute fast unendlich viele verschiedene Biere entstehen. Durch deren kreativen Einsatz und Verarbeitung kreieren wir Bierspezialitäten, die sich durch individuelle Geschmacksprofile und eine abwechslungsreiche Stilistik auszeichnen. Jetzt kam ein neues hinzu – das Herdecker Ruhr-Aue Pils.“

Sehr zur Freude von Edeka-Chef Stefan Grubendorfer: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden hier in Herdecke jetzt auch ein eigenes Bier anbieten können. Die ersten positiven Reaktionen unserer Kunden zeigen uns, dass wir offensichtlich den richtigen Geschmacksnerv getroffen haben.“

