Brennender Adventskranz in Wetter: Wohnung unbewohnbar

Zu einem Wohnungsbrand in der Goethestraße rückt die Feuerwehr aus. Als die Einsatzkräfte ankommen, ist das Gebäude bereits geräumt.

Wetter. Eine aufmerksame Hausbewohnerin alarmierte die Feuerwehr, die daraufhin in einer stark verrauchten Wohnung einen brennenden Adventskranz löschte.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Dienstag um 19.36 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Goethestraße gerufen. Eine Bewohnerin hatte die ausgelösten Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Als die ersten Einsatzkräfte nach vier Minuten eintrafen, war das Wohnhaus komplett geräumt. Es konnte lediglich nicht ausgeschlossen werden, dass sich in der Brandwohnung noch jemand befand.

Stark verrauchte Wohnung

Ein Trupp unter Atemschutz setzte zunächst einen Rauchschutzvorhang, damit der Rauch nicht ins Treppenhaus ziehen konnte. Anschließend suchten die Einsatzkräfte die stark verrauchte Wohnung auf Personen ab. Die noch in der Wohnung vermutete Person erschien dann aber nach kurzer Zeit außerhalb des Hauses. Der brennende Adventskranz auf einem Holztisch wurde von den Einsatzkräften abgelöscht und ins Freie gebracht. Nach den Lüftungsmaßnahmen übergaben sie die Einsatzstelle an die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, weil die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar war. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach gut eineinhalb Stunden beenden.

