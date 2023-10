Brettspiel-Spaß, Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Die weltweit größte Messe für Brettspiele findet auch in diesem Jahr wieder in Essen statt. Auf der „Spiel Essen“ können Spielefans auf 50.000 Quadratmetern neue Trends entdecken und ausprobieren:

Wetter /Herdecke. Neue Brettspiele entdecken oder ein Bummel über den Bauernmarkt? Am Wochenende gibt es einiges zu erleben.

Ob nun eine interessante Führung quer durch den Dortmunder Hafen, eine Lesung eines örtlichen Autoren oder der Besuch der großen Spielemesse in Essen, sowie ein Bummel über den Bauernmarkt in Haspe. Das kommende Wochenende bietet viel Abwechslung für Groß und Klein.

Blaue Stunde im Hafen Dortmund

Ein Hafen bietet allerhand spannende Geschichten, viel Internationalität und natürlich Industrie. Der Dortmunder Hafen blickt auf eine lange Tradition zurück. Am kommenden Freitag können Besucher an einer ganz besonderen Führung durch das große Hafengebiet im Dortmunder Norden teilhaben. Die blaue Stunde lädt zum Spaziergang zwischen Tag und Nacht ein. Im Übergang vom trubeligen Arbeitsalltag hin zur „blauen Stunde“, wenn die Sonne untergeht, erfahren die Gäste Wissenswertes zur Arbeit im Hafen und der Geschichte des Dortmunder Stadthafens. Tickets zum informativen und geführten Spaziergang müssen über www.meineheimat.ruhr gebucht werden.

Die blaue Stunde im Dortmunder Hafen. Fr. 6. Oktober 18:30 Uhr bis 20 Uhr. Eintritt 16,90 Euro.

Die Spielemesse in Essen

Jahr für Jahr besuchen viele tausend Spielverrückte die große Spielemesse „Spiel Essen“ in Essen. Die weltweit größte Messe für Brettspiele bietet dabei auf über 50.000 Quadratmeter eine schier unglaublich große Auswahl an den neuesten Spiele-Trends für die ganze Familie. Die meisten Stände laden dabei zum Ausprobieren und gemeinsamen Spielen ein. Darüber hinaus kann bei den großen Spieleherstellern das ein oder andere Schnäppchen gemacht und das neue Lieblingsspiel mit nach Hause genommen werden. Natürlich finden sich in Essen auch alle bekannten Brettspielklassiker. Ein lohnender Besuch, nicht nur für Spiel-Nerds.

„Spiel Essen“ in der Messe Essen. Vom 5. bis zum 8. Oktober. Ab jeweils 10 Uhr. Eintritt 22 Euro, Kinder 13 Euro. Familientickets sind möglich.

Bauernmarkt in Hohenlimburg

Der Herbst-Bauernmarkt in Hohenlimburg steht traditionell vor allem für Lebensmittel und Erzeugnisse aus regionalem und nachhaltigem Anbau. Am kommenden Wochenende können sich die Besucher davon wieder einmal vor Ort überzeugen. Der Bauernmarkt lädt in die Hohenlimburger Innenstadt zum Bummeln und Flanieren ein. Neben den vielen Verkaufsständen wird es wie gewohnt auch wieder einige kulinarische Köstlichkeiten zum Ausprobieren geben. Am Sonntag sind zusätzlich noch die Geschäfte geöffnet. Da steht einem sommerlichen Herbstspaziergang wirklich nichts im Wege.

Der Herbst-Bauernmarkt im Hohenlimburg. Vom 7. bis 8. Oktober, ab 10 (Samstag) bzw. ab 11 Uhr, inkl. verkaufsoffenem Sonntag. Eintritt frei.

Der Herdecker Felix Schenk liest aus seinem Buch „Hat die Mutti heute frei?“. Foto: Privat

Herdecker Autor liest

Der Herdecker Bürger und Influencer Felix Schenk liest zum ersten Mal aus seinem beim G&U Verlag erschienenen Erstwerk „Hat die Mutti heute frei?“ im Herdecker Shakespeare Pub. Schenk, der mit seinem Influencer-Profil „Papa ohne Plan“ vor allem über Instagram bekannt geworden ist, möchte in seinem Buch mit Humor und Herz die Rollenbilder in der Erziehung der Kinder überdenken und auch die Väter zu mehr aktiver Vaterschaft motivieren. Jetzt liest er zum ersten Mal vor Publikum aus seinem Buch.

Buchlesung von Felix Schenk. So., 8. Oktober ab 18 Uhr im Shakespeare Pub in Herdecke. Eintritt frei.

