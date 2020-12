Einsatz Briefkasten voll: Nachbarn in Wetter alarmieren Polizei

Wetter So muss Nachbarschaft sein: Der Briefkasten wurde nicht geleert, die Bewohner lange nicht gesehen, deshalb schlugen Nachbarn Alarm.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montag um 16.50 Uhr

zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Spinnstraße alarmiert. Nachbarn hatten

zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses schon einige Zeit nicht mehr gesehen und

machten sich nun Sorgen, da auch die Post im Briefkasten nicht geleert wurde.

Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die

Wohnung wurde durch den Rettungsdienst und die Polizei kontrolliert. Personen

konnten allerdings nicht angetroffen werden. Es wurde durch die Einsatzkräfte

ein neuer Schließzylinder eingebaut und die Schlüssel an die Polizei übergeben.

Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer

guten Stunde beendet werden.