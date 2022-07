Broschüre erklärt Kindern die Stadtpolitik in Herdecke

Herdecke. Zwei Brüder (12 und 13) geben Kindern und Jugendlichen in Herdecke einen Schlüssel zu Rathaus und Politik in die Hand.

Was ist eigentlich ein Stadtrat? Warum gibt es im Rathaus ein Bürgerbüro? Und wer kümmert sich darum, dass in den Herdecker Schulen genug Tische und Stühle stehen? Wie kann man im Kinder- und Jugendparlament mitmachen? – Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die neu erschienene Broschüre „Rathausinfos für Kinder“, die im Rahmen eines Projektes des Herdecker Kinder- und Jugendparlamentes entstanden ist.

Die beiden KiJuPa-Mitglieder Justus (13) und Linus (12) Brüggemann haben dafür in den vergangenen Monaten viel recherchiert, Interviews geführt und Texte geschrieben. Mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Jugendamt und einer Grafikerin haben die beiden Brüder so eine informative und ansprechende Broschüre erstellt.

„Am meisten Spaß haben uns die Berichte über die verschiedenen Ämter und die Feuerwehr gemacht“, sagen die beiden Nachwuchs-Autoren – kein Wunder, sind sie doch beide in der Herdecker Jugendfeuerwehr aktiv. Die zuständige Beigeordnete Bettina Bothe lobt: „Justus und Linus haben sich wirklich vorbildlich engagiert und können sehr stolz auf diese Broschüre sein, die sicherlich vielen Herdecker Kindern Einblicke in das Rathaus geben wird.“

Doch nicht nur viele spannende Informationen zu den vielfältigen Aufgaben einer Stadtverwaltung haben Justus und Linus gesammelt; die beiden Schüler der Realschule am Bleichstein haben auch Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster interviewt und sie unter anderem gefragt, wie sie mit dem KiJuPa zusammenarbeitet und was sie gerne in ihrer Freizeit macht. Die Broschüre wird nun nach den Sommerferien in den dritten Klassen der Herdecker Grundschulen verteilt.

