Buch zum Bergbau in Esborn: Fotos von Zeche Malakoff gesucht

Die Kohlenbunkeranlage der Zeche Malakoff in Esborn: Harald Sydow schreibt ein weiteres Buch über den früheren Bergbau in Wetter und hofft auf Leserhinweise.

Esborn Autor Harald Sydow sitzt an seinem letzten Werk zur heimischen Geschichte rund um den Kohleabbau. Er hofft auf Bilder aus der Bürgerschaft.

Sein Vater und er selbst waren früher im Bergbau tätig, als Kind besuchte Harald Sydow öfter seine Familie beziehungsweise Verwandtschaft in Volmarstein. Sein langjähriger Arbeitsplatz: eine Maschinenbau-Firma in Wengern. Auch aufgrund dieser Konstellation erklärt sich, warum der Autor einige Bücher über den Kohleabbau in der hiesigen Region geschrieben hat. Zuletzt in 2023 jenes über die Zeche Witten in Bommern. Aktuell läuft ein neues Projekt, in dem Zusammenhang hofft der Fachmann auf Hinweise sowie vor allem auf Fotos von Leserinnen und Lesern.

Von 1951 bis 1961 in Betrieb

Es geht um ein Buch über die Zeche Malakoff in Esborn, es soll sein letztes Druckwerk über den Bergbau im heutigen Wetter sein. Harald Sydow steckt bereits mitten im Schreibprozess, ihm liegen auch Dokumente und Zeichnungen vor. „Ich habe zwar genug Material, aber leider fehlen mir Bilder von dieser Anlage, die von 1951 bis 1961 in Betrieb war.“

Vier Namen

Dieses Bergwerk trug den Angaben zufolge gleich vier Namen: zuerst Malakoff, dann Barbara II, dann Trapperfeld II und zum Schluss Zeche Esborn. Die Anlage befand sich in der Nähe des Brunsberg, war demnach eine typische Kleinzeche, die laut Sydow ihre Entstehung der Kohlennot Anfang der 1950er Jahre zu verdanken hatte. „Die Wuppertaler Firma Glanzstoff war letztendlich die entscheidende Kraft, die dafür sorgte, dass die Zeche 1951 eröffnet wurde.“ Im Laufe ihrer zehnjährigen Betriebsgeschichte wurde die Zeche Malakoff dann von vier Firmen betrieben. Das bekannte Unternehmen Bayer aus Leverkusen, das die Anlage ab 1958 unter dem Namen Esborn führte, veranlasste dann 1961 die Stilllegung.

So weit Sydows Vorab-Hinweise. Ende 2024 oder je nach Lage der Dinge dann 2025 will er das entsprechende Buch veröffentlichen. „Das soll ein schöner Abschluss meiner Reihe werden.“ Wer den Autor dabei unterstützen möchte und Material (vor allem Bilder) aus Esborn beisteuern kann, sollte sich die Mailadresse Zeche.Malakoff@gmx.de notieren und kann darüber mit dem Fachmann in Kontakt treten. Auch die Lokalredaktion könnte vermitteln.

Harald Sydow stellt im Sommer 2020 sein Buch „Die Zeche St. Henricus in Volmarstein-Grundschöttel“ vor. Auf dem heutigen Kornfeld in der Straße Am Schlebusch gab es in den 1950-er Jahren einen großflächigen Tagebau. Foto: Steffen Gerber / WP

Harald Sydow hofft auf Hinweise aus der Harkortstadt oder Umgebung, zumal er mit Wetter gute Erinnerungen verbindet. Für sein Buch über „Die Zeche St. Henricus in Volmarstein-Grundschöttel“ interessierten sich zahlreiche Einheimische. „Es mussten immer wieder Exemplare nachgedruckt werden“, so der Autor, der nach Hinweisen auch noch inhaltliche Ergänzungen einbaute. Ähnlich ging er bei seiner Arbeit zur Zeche Neuwülfingsburg in Albringhausen vor, dort traf er ehemalige Bergleute aus dieser Anlage. Zuletzt hatte er seine Recherchen zur Zeche Witten in Bommern (1935 bis 1967) inklusive der Geschichte der Kleinzeche Siegfried veröffentlicht. Weitere Bücher schrieb er über die Zechen Ulrich in Hiddinghausen sowie Petrus Segen in Hattingen.

