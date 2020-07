Harald Sydow stellt im August sein neues Buch „Die Zeche St. Henricus in Volmarstein-Grundschöttel“ vor. Auf dem heutigen Kornfeld in der Straße Am Schlebusch gab es in den 1950-er Jahren einen großflächigen Tagebau, diese Art der Kohleförderung war zu jener Zeit einmalig im Ruhrgebiet.