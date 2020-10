Buchautor aus Wetter: Ewiges Leben fürs digitale Daten-Ich

Weltraumschlachten oder Zeitreisen finden in den Romanen von Uwe Post nicht statt. Auch in dem aktuellen nicht, in dem der alte Menschheitstraum vom ewigen Leben im Fokus steht. In „E-Tot“ geht es um all die Probleme, die entstehen können, wenn ein Leben nach dem Tod möglich ist – als digitale Existenz auf einem Server.

Computerspiel mit dem toten Vater

Hauptfigur Paul ereilt genau dieses Schicksal. Paul ist tot. Als er die Augen öffnet, befindet er sich im Paradies – im digitalen Jenseits. Aber dort erschweren ihm nicht nur Viren das Leben; auch mit seinen Erinnerungen scheint etwas nicht zu stimmen. Ist er noch Herr seiner Daten? Die Suche nach der Wahrheit bringt nicht nur sein eigenes Leben nach dem Tod in Gefahr. . . Uwe Post entwirft in seinem Roman ein Was-Wäre-Wenn-Szenario, das sich am aktuellen technischen Fortschritt orientiert und auch den Umgang mit digitalen Persönlichkeitsrechten aufzeigt. Nach dem Tod auf einem Server weiterleben, was kann daran problematisch sein? „Es geht um den Traum von Unsterblichkeit. Der Körper stirbt, das Bewusstsein auch, aber die Kopie aus gespeicherten Daten hält sich für dieselbe Person; sie lebt weiter“, umreißt Uwe Post das, was mit einigen seiner Hauptfiguren im aktuellen Roman passiert – auch sie sind e-tot. Aber da gebe es eben auch den Sohn von Paul, der seinen Vater vermisse und froh sei, dass er mit dem e-toten Paul wenigstens noch am Computer spielen könne.

Im Sommer 2021 erscheint neues Werk Das Buch „e-tot. Das Leben nach dem Upload“ hat 304 Seiten und ist im Polarise-Verlag in der Reihe heise online:Welten erschienen; ISBN: 978-3-947619-57-3. Der nächste Roman von Uwe Post wird im Sommer 2021 erscheinen. Konzept und Titel sind bereits fertig. Im Mittelpunkt wird das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stehen. Rund um IT-Sicherheit, Gentechnik und Klimawandel will Uwe Post darin eine positive Zukunftsvision entwerfen.

„Die Medaille ist zweischneidig. Einerseits wünschen wir uns Unsterblichkeit, finden die Idee toll, aber den biologischen Tod können wir nicht abschaffen. Viele Gespräche meiner Figuren befassen sich in ihren Gesprächen genau damit. Es fordert den Leser“, weiß Uwe Post. Durch die verschiedenen Figuren offenbaren sich unterschiedlichen Perspektiven auf diese Idee. „Es gibt auch einen Geistlichen, der seine ganz eigenen Betrachtungen dazu hat“, so der Autor weiter.

Wem gehören unsere Daten?

Letztlich gehe es in dem Buch um Fragen, die uns alle angehen. Denn von uns allen gebe es gespeicherte Daten. „Aber wem gehören sie? Was passiert mit ihnen, wenn sie gespeichert werden?“ fragt der Wetteraner, der seine Bücher als Sciene-Fiction-Romane im weitesten Sinn umschreibt. „Mir geht es darum, aufzuzeigen, was auf der Welt in den nächsten Jahren passieren könnte. Welche einschneidenden Veränderungen kommen noch auf uns zu? Und was könnte alles mit den Menschen passieren?“ Und: Wichtig sei ihm, dass in seinen Werken „Ereignisse und Technik plausibel sind“. Sehr wohl stelle er manches etwas vereinfacht dar; aber grundsätzlich soll „der Leser nicht darüber stolpern, dass er etwas völlig unglaubwürdig findet“.

Zwischen IT-Firma und Schreibtisch

Uwe Post ist gebürtiger Gevelsberger und vor acht Jahren mit Frau und zwei Kindern nach Albringhausen gezogen. Der Diplom-Physiker und Diplom-Astronom arbeitete Anfang der 2000er Jahre in der IT-Branche und war auch journalistisch für ein Fachmagazin tätig. Inzwischen hat Uwe Post eine eigene IT-Firma, die nicht nur Spiele programmiert, sondern auch IT-Beratungen anbietet. Uwe Post schreibt Fachbücher – u.a. das für Einsteiger geeignete Buch „Android Apps entwickeln“. 2011 wurde er mit dem Deutschen Science Fiction-Preis und dem Kurd-Laßwitz-Preis für seinen Roman „Walpar Tonnraffir und der Zeigefinger Gottes“ ausgezeichnet.

Rückzug ins Hotel

Über seine Arbeit als Autor sagt der Wahl-Wetteraner: „Wichtig ist der Start, um ganz in die Welt und die Figuren hineinzukommen.“ Für „e-tot“ hatte er sich zu diesem Zweck drei Tage in einem Sporthotel im Sauerland eingemietet: Jeweils nach Spaziergang oder Schwimmrunde kehrte er ans Manuskript zurück. Uwe Post: „Für das neue Buch ist das nicht nötig. Denn die Familie fährt ein paar Tage weg, und diese Zeit werde ich dann fürs Schreiben nutzen.“