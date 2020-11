Buchen auf dem Harkortberg: Bäume mit glatter Rinde

In Leserichtung von oben links nach unten rechts. Lärche, Kirsche, Platane und Buche. Diese und viele weitere „Hauttypen“ sind in Wetters Wäldern zu entdecken. Janina Peitz hat die Häute der Bäume fotografiert.

Wetter . Die Rinde der Waldbäume ist ganz unterschiedlich. Umweltpädagogin Janina Peitz hat sie ins Visier genommen. Das kam dabei heraus.

Buchen gehören zu den bekanntesten sommergrünen Bäumen. Weltweit existieren etwa 11 verschiedene Arten. In den gemäßigten Gebieten der Nordhalbkugel sowie in Nordamerika und Eurasien sind sie weit verbreitet. Knapp 16 Prozent der deutschen Waldfläche wird von ihnen besiedelt. Da war es naheliegend, einige Buchen am Harkortberg aufzusuchen. Dabei fiel mir die unterschiedliche Rindenstruktur der dort wachsenden Waldbäume auf. Ich hakte nach .

Warum sind eure Borken eigentlich so glatt?

Buchen sind sogenannte Peridermbäume. Ein junger, keimender Pflanzenspross wird von einer dünnen Hülle, der Epidermis, umgeben. Irgendwann setzt im Laufe der Zeit das Dickenwachstum ein und der kleine Spross wird nicht nur höher, sondern auch breiter. Da sich die Epidermiszellen nicht teilen können, platzt das Gewebe auf. Die junge Pflanze benötigt dann ein neues Abschlussgewebe. Dieses wird Periderm genannt.

Und dieses flickt dann die Risse?

Fast. Nach außen produziert das Periderm Korkzellen. Nach innen entsteht ein aktives Rindengewebe. Wird der Baum jedoch älter und wächst weiter in die Breite, platzt auch das Periderm auf und eine weitere teilungsaktive Schicht entsteht. So geht das immer weiter. Die im Laufe der Zeit entstandenen toten Korkzellen werden Borke genannt. Sie ist das, was wir von außen sehen und meist als Rinde bezeichnen. Bei Peridermbäumen allerdings bleibt das erste sekundäre Abschlussgewebe ein Leben lang erhalten und aktiv. Es reißt nicht auf. Die Borke ist nicht geschuppt oder blättrig und erst recht nicht gefurcht. Ihr Stamm bleibt glatt.



Hat das einen Grund?

Ja, Buchen sind Schattenbäume. Sie wachsen am liebsten im dichten Bestand und unterliegen daher nicht so vielen externen Einflüssen.



Welche Funktion hat die Borke?

Sie schützt den Baum vor Frost, Regen, Wind, Sonne und mechanischen Einflüssen. Sie ist auch eine natürliche Abwehr bei Schädlingen und Infektionen. Es ist daher für alle Bäume gefährlich, wenn Menschen Liebesbotschaften in eine Borke ritzen.





Gibt es typische Buchenkrankheiten?

Leider. Es gibt seit einigen Jahren die Buchenkomplexkrankheit. Zu erkennen ist sie am Rindenschleimfluss und später am Rindensterben und Pilzbefall sowie an Schadbildern durch Insekten. Ein Grund könnte der unregelmäßige Wasserhaushalt durch den Klimawandel sein.



Dann ist die Borke wie eine schützende Haut ?

Genau. Und jeder Baum ist auf einen anderen, ökologischen Standort spezialisiert. Daher sehen sie so verschieden aus und fühlen sich so verschieden an.

