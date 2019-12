Budenstadt in Herdecke-Ende wird zum Ort der Begegnung

Ein übergroßer Weihnachtsmann weist den Besuchern den Weg ins Geschehen. Viele kommen von außerhalb, um die einmalige Atmosphäre zu erleben, zu shoppen, zu feiern und Bekannte zu treffen. Was als Nachbarschaftsaktion begann mit einem analogen Schild: „So, hier ist heute Weihnachtsmarkt“, hat sich über die Jahre als eine traditionelle Veranstaltung in der goldenen Mitte des Ender Dorfkerns etabliert. Zahlreiche Vereine, Selbstständige und Schulen beteiligen sich an der Veranstaltung.

Heute sind alle Freunde. Hier sind alle gleich. Weihnachtshelfer versüßen am Nachmittag gemeinsam mit der Bürgermeisterin den Kindern die Vorweihnachtszeit und verteilen Stutenkerle der Bäckerei Hagenkötter. Für die weihnachtliche, musikalische Untermalung sorgen unter anderem der Schulchor der Grundschule am Schraberg, die Musicalkinder der evangelischen Kirchengemeinde und der Posaunenchor am Lagerfeuer der der Pfadfinder.

Die Vorsitzende des Vereins Pro Kid, Dr. Dörte Hilgard, verbucht die Teilnahme des Vereins am Ender Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr als Erfolg und ist zufrieden mit der Resonanz: „Es macht einfach Spaß, mit den Menschen in Kontakt zu treten, Gespräche zu führen und unser Angebot vorzustellen.“

Deko mit Licht stark nachgefragt

Eltern basteln, Kinder verkaufen – mit dieser Einstellung bereitete diesem Jahr die Schrabergschule ihren Stand in Ende vor. Anstatt der Kinder haben die Eltern begonnen, kunstvoll zu basteln.

Marie Nolte-Ernsting hat mit Referendarin Antonia Böckenkamp schon in kurzer Zeit viele Wichtel- und Weihnachtsgeschenke verkauft – ihre Zahlen haben sie dabei stets im Blick: „Holzpräsente und Deko mit Licht sind eindeutig unsere Verkaufsschlager. Die gehen heute am Besten weg.“

„Knusper knusper Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen“, so heißt es hingegen im bekannten Märchen und gleich an zwei Ständen des Marktes. Auch in diesem Jahr verlost der Kinderschutzbund sein traditionelles Knusperhäuschen.

Pfarrerin Dörte Godejohann mit der „Knusperkirche“ Foto: Jessica Börner / WP

Doch etwas ist anders als im bekannten Märchen der Gebrüder Grimm. Verwundert bleiben die Besucher stehen: Am Stand der evangelischen Kirchengemeinde berät Pfarrerin Dörte Godejohann spendenwillige Unternehmer und Familien. Dabei präsentiert sie stolz die riesige beleuchtete „Knusperkirche“ – den 1. Preis ihrer Los-Aktion für die Dorfkirche. „Ist halt ordentlich was los in unserer Gemeinde“, freut sich Godejohann. „Knapp 500 Lose haben wir heute verkauft, und der Markt ist noch nicht vorbei.“

Zirka drei Wochen haben zwei kreative Gemeinde-Mitglieder liebevoll an der Knusperkirche gearbeitet. Doch der Hauptgewinn ist nicht irgendein Lebkuchenhaus. „Es ist eine originalgetreue Nachbildung der Dorfkirche hier in Ende“, erklärt die Pfarrerin. Die bunten Kirchenfenster bestehen aus Gummibärchen, für die Beleuchtung der Kirche sorgen elektrische Lichterketten. Die evangelische Jugend sammelt durch Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus ebenfalls Geld fürs reparaturbedürftige Kirchendach und freut sich über viele großzügige Spenden. Die Gewinner mit den Losnummern 237, 328, 100, 233, 294, 213, 84, 107, 323, 413, 413, 274 und 315 werden gebeten, Präsentkörbe und Trostpreise bei der evangelischen Kirchengemeinde abholen. Christian Symalla unterstützt die Los-Aktion mit gut gefüllten REWE-Präsentkörben.

Nachhaltig beim Geschirr

Gemeinsam mit den weiteren Mitorganisatoren des Weihnachtsmarktes Oliver Ocken und Sven Kraus feiert Symalla auf dem Dorfplatz ein fröhliches Vorweihnachtsfest. „Wir sind mit dem Weihnachtsmarkt wirklich zufrieden. Tolle Stimmung, tolle Leute und keine Pannen“, freut sich das Organisatoren-Team. „In diesem Jahr ist uns der Nachhaltigkeitsaspekt besonders wichtig. Erstmals haben alle Stände das Angebot, für ihre Getränke Porzellantassen der Bürgerstiftung und das Spülmobil der DLRG zu nutzen. Auch kompostierbares Geschirr ist im Angebot.“

Die Besucher nehmen das Angebot gern an und feiern auf dem Dorfplatz das Wiedersehen mit alten Bekannten. Es wird gemunkelt, dass am Lagerfeuer der Pfadfinder gegenüber auch gerade neue Bekanntschaften entstehen…

Bei den tropischen Temperaturen wählen viele Besucher ein kühles Bier für die weihnachtliche Saturday Night Party, bevor sie sich beim Eisstockschießen vor der Filiale der Sparkasse HagenHerdecke weiter sportlich betätigen. Doch auch der Glühweinabsatz kann sich sehen lassen. Andere Besucher beziehen die Quelle ihres abendlichen Glücks am Lagerfeuer lieber direkt vom Imker – in Form von Met.

Alternatives für den Gaumen

Wer den Wert Gesundheit auch auf dem Weihnachtsmarkt leben möchte, der findet am Stand des Gemeinschaftskrankenhauses, dem Restaurant Kerstins sowie bei Renatura gesunde Alternativen für den Gourmet-Gaumen. Und die Besucher sind sich einig. Das war nicht ihr letzter Besuch. Nach Ende kommen sie alle Jahre wieder…