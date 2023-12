Bücherstube Draht bietet noch mehr Kundenservice

Wetter Die Bücherstube Draht hat sich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auch online neu aufgestellt. Kunden haben mehr Bestell- und Suchoptionen.

Gerade zu Weihnachten kann es in der heimischen Bücherstube Draht voll werden. Ist das Buch noch lieferbar oder vergriffen? Kann es bestellt werden? Ist es vielleicht sogar schon vor Ort erhältlich? Diese Fragen können Kunden sich ab sofort sogar selbst schnell und unkompliziert beantworten.

Telefon nicht immer besetzt

„Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es hier im Laden schon mal voll werden und das Telefon ist nicht immer besetzt, weil wir uns natürlich um unsere Kunden kümmern“, erklärt Nico Bärenklau, langjähriger Mitarbeiter und der Internetexperte der Bücherstube. Bisher konnten Kunden auf der händlereigenen Internetseite nur die Bücher finden, die händisch eingegeben wurde. War beispielsweise ein Klassiker, der in der Buchhandlung zwar parat steht, online von den Mitarbeitern nicht explizit eingegeben, konnte er von den Kunden nicht gefunden werden. Das ist jetzt anders.

Erweiterte Suche

„Auf unserer neuen Seite können die Kunden nach Titel, Autor oder sogar Buchreihen suchen“, so Bärenklau. Über ISBN wird die Suchfunktion in den kommenden Tagen noch freigeschaltet. „Das ist in Arbeit“, versichert der Buchexperte. Zu jedem Titel sind dort auch Leseproben hinterlegt, damit die Kunden nicht die Katze im Sack kaufen müssen. Also eigentlich alles so, wie bei den großen Online-Anbietern, oder? Nicht ganz. „Wir beantworten alle Fragen, die uns über die Seite gestellt werden, persönlich und sind natürlich immer in der Buchhandlung für unsere Kunden da“, so Bärenklau. So können Lesefreunde Bücher zwar über die neue Online-Plattform bestellen und dort auch via Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Co. bezahlen, aber es gibt die Möglichkeit, sich alle Bücher auch in die Bücherstube anstatt nach Hause liefern zu lassen.

Persönliche Bindung

Der Online-Service soll ein zusätzliches Angebot darstellen und keineswegs die persönliche Bindung zu den Kunden untergraben. Im Gegenteil, denn die Bücherstube weitet zusätzlich ihre Öffnungszeiten vor Weihnachten aus. Montags bis freitags ist das Team von 9 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr vor Ort. Am Weihnachtsmarktsamstag, 9. Dezember, kann die Schließung sich bei Bedarf auch noch nach hinten verschieben. Außerdem gibt es an diesem Tag ein besonderes Schmankerl: Frische selbstgebackene Kekse werden gereicht. Stammkunden und Inhaber der Draht-Card dürfen sich zusätzlich auf eine Weihnachtsüberraschung gefasst machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter