Bürger erfolgreich: Beim Parken bleibt alles beim Alten

Das Thema Parkraumbewirtschaftungszone ist durch: Die Ecke Schulstraße/Arndtstraße in Volmarstein, im Hintergrund die Grundschule.

Wetter. Keine Parkraumbewirtschaftung an Arndt- und Schulstraße in Volmarstein. Der Bürger hat gesprochen, Verwaltung und Politik haben zugehört.

Der Bereich Arndt- und Schulstraße in Volmarstein wird keine Parkraumbewirtschaftungszone. Das hat der Verkehrsausschuss auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossen. Die Verwaltung hatte zunächst auch in Folge eines Gutachtens vorgeschlagen, in der Schul- und Arndtstraße einen Bewohnerparkbereich mit Parkausweis für die Bewohner zu beschildern und einzugrenzen.

Als Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte Bau-Fachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer fest: „Es gab mehr Gegenstimmen als Befürworter.“Der Entwurf zum Parkraumbewirtschaftungskonzept lag im Frühjahr zur öffentlichen Unterrichtung und Beteiligung aus. Die Bürger sahen mehrheitlich keinen besonderen Parkdruck. Insgesamt waren sieben Stellungnahmen von Anwohnern bei der Stadt eingegangen.

Es gab vier Gegenstimmen, eine Befürwortung und zwei neutrale Stellungnahmen sowie diverse Anregungen, Vorschläge und Nachfragen, die von der Verwaltung aufgenommen, teilweise bereits geprüft und beantwortet wurden.

