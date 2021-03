Bürger für Wetter sehen Armutszeugnis in Kita-Plänen

Pläne für die Kita-Gruppen in Wetter stehen in der Kritik. Die Bürger für Wetter sehen Nachteile für Kinder aus geflüchteten Familien.

Wetter. Kinder aus geflüchteten Familien sollen nicht erst in Spielgruppen, sondern direkt in Kitas gehen können. Und das sind die Gründe der BfW.

Mit „Erstaunen und sehr viel Verärgerung“ haben die Bürger für Wetter (BfW) die Verwaltungsvorlage zur „Gruppenkonstellation für das Kindergartenjahr 2021/22“ zur Kenntnis genommen. Einige Aussagen der Verwaltung zu Kindern aus geflüchteten Familien hätten in der fraktionsinternen Diskussion „einen bitteren Nachgeschmack“ hinterlassen.

Spielgruppen für Jüngere

Wortwörtlich heiße es in der Verwaltungsvorlage: „Der Bedarf an Betreuungsplätzen soll auch im Jahr 2021/22 durch die Förderung in Spielgruppen unterstützt werden. Ziel bleibt es, dass Kinder mit Fluchthintergrund sobald wie möglich in einer Regeleinrichtung betreut werden sollen.

Aktuell soll diesen Kindern möglichst ab dem vorletzten Jahr vor der Einschulung ein Platz in einer Kindertageseinrichtung angeboten werden. Für jüngere Kinder wird eine Förderung vorrangig in den Spielgruppen der einzelnen Stadtteile Alt-Wetter, Grundschöttel und Wengern angeboten.“

„Mangelndes Fachwissen“

Dazu die Bürger für Wetter: „Fachlich gesehen ist genau diese Formulierung ein Armutszeugnis für die Autoren dieser Vorlage. Zum einen hat jedes Kind ab dem 1. Lebensjahr in der Bundesrepublik Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder. Zum anderen zeugt sie von mangelndem Fachwissen und dem fehlendem Willen, Kinder von Geflüchteten sowie deren Familien voll umfänglich in Wetter zu integrieren“, so Karen Buchholz, Vertreterin der Bürger für Wetter im Jugendhilfeausschuss.

Für professionelle frühkindliche Bildung

Geflüchtete Familien seien häufig traumatisiert. Karen Buchholz: „Diese Traumata überdauern mehrere Generationen und müssen professionell aufgearbeitet werden. Ein Baustein dafür ist eine gute Integrationsarbeit seitens der Kommunen. Dazu gehört auch, dass gerade für diese Kinder möglichst früh ein Angebot für eine professionelle frühkindliche Bildung gemacht wird und das mit höchster Priorität im Kleinkindalter.“

Ein wichtiger Ort für die Integration

Die Fachkräfte für diese Form der Bildungsarbeit fänden sich vornehmlich in Kindertageseinrichtungen. Dort werde zum einen für einen geregelten Tagesablauf gesorgt und zum anderen im Rahmen des in den meisten Tageseinrichtungen für Kinder gelebten Situationsansatzes mit alltagsintegrierter Sprachförderung gearbeitet. Das bedeute, dass insbesondere Kinder mit einer anderen Muttersprache und auch Kinder mit Sprachdefiziten im Kitaalltag gefördert würden.

Zustimmung trotz Kritik

Was die Bürger für Wetter aber am meisten verwundert habe: „Alle anderen Parteien haben, obwohl sie die Verwaltungsvorlage in der Diskussion sehr kritisch sahen, diesem Beschlussvorschlag zugestimmt, nachdem die Verwaltung vorgeschlagen hat, das Thema im Juni für das nächste Kitajahr auf die Tagesordnung zu nehmen", so Buchholz. Sie fährt fort: „Wir bedauern sehr, dass niemand den Mut gehabt hat, eine Vorlage, die streng genommen gegen Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes verstößt, abzulehnen."

