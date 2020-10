Bürger in Herdecke brechen Rekord bei Aktion Stadtradeln

Herdecke. Weiter ja, schneller nicht unbedingt: Bei der Aktion Stadtradeln hat sich Herdecke in der Metropole Ruhr an die Spitze gefahren.

Mit einem neuen Rekord für Herdecke endete der diesjährige Zeitraum zur Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnis-Projektes. 283 aktive Radler haben insgesamt 68.834 Kilometer in drei Wochen zurückgelegt, und zwar vom 5. September bis 25. September. „Die Zahl der Teilnehmenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich erhöht“, freut sich die lokale Agendabeauftragte der Stadt Herdecke, Sonja Fielenbach, über die Resonanz bei der siebten Auflage.

Mit Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster hatte sie nun zur Preisübergabe ins Rathaus eingeladen. Neben den Gewinnern waren auch Sponsoren anwesend, um die Präsente zu übergeben. Die Preise wurden in verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel „beste Schulklasse“ vergeben, hinzu kam eine Verlosung unter „Vielfahrenden“. Damit alle, die 2020 beim Stadtradeln mitmachten, eine faire Chance auf einen Preis hatten, gab es (wie schon in den vergangenen Jahren) zusätzlich eine Sonderverlosung unter allen Teilnehmenden mit drei weiteren Preisen.

Die drei Erstplatzierten in der Einzelwertung konnten sich über einen Gutschein freuen. Ein Duo, das als bestes Team abschnitt, bekam einen Verzehrgutschein des Hotels Zweibrücker Hof. Für das größte Team (TSV 1863 Herdecke Friends) nahm Nicole Selent einen Stadtgutschein im Wert von 200 Euro entgegen.

Werner-Richard-Schüler sehr aktiv

Bei den Schülern setzte sich die Pferde-Klasse der Werner-Richard-Grundschule durch. Die fünf Mädchen und Jungen schafften durchschnittlich 50,3 Kilometer mit dem Fahrrad. Dafür erhalten sie von der DEW21 einen Zuschuss für die Klassenkasse in Höhe von 100 Euro.

Insgesamt waren 113 der 283 Teilnehmenden sogenannte Vielfahrende, die 210 und mehr Kilometer zurückgelegt haben. Aus ihren Reihen wurde Elisabeth Riem ausgelost und mit einer Fahrradtasche ausgestattet. Die Gewinner der Sonderverlosung erhielten ein Fahrradschloss von E-motion E-Bike Welt Herdecke, eine Fahrradtasche von der Sparkasse HagenHerdecke und einen Frühstückskorb von Rewe Symalla.

Das Gesamtergebnis ist nach Ansicht der Stadtverwaltung ebenfalls positiv hervorzuheben: Herdecke steht in diesem Jahr auf Platz 1 von insgesamt 16 gemeinsam teilnehmenden Städten in der Metropole Ruhr in der Kategorie Kilometer pro Einwohner. Dies sei insbesondere in Bezug auf die topographischen Verhältnisse Herdeckes ein Erfolg.

Auch Verwaltung radelt in der Stadt

Zur Veranschaulichung: Die zurückgelegten Kilometer entsprechen der 1,7-fachen Länge des Äquators. Würde man diese Strecke mit dem Pkw fahren, würde dies zehn Tonnen CO2-Emissionen verursachen (Berechnung basiert auf 142 g CO2 pro Personen-km).

Die Stadtverwaltung wollte laut eigenen Angaben ebenfalls mit positivem Beispiel vorangehen: Zusammen mit der Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster erradelten 13 weitere Kollegen aus dem Rathaus und anderen Dienststellen 4018 Kilometer. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich an der Aktion zu beteiligen. Gerade auf kurzen Strecken bin ich mit dem Fahrrad deutlich schneller“, sagte Strauss-Köster.

Die Bürgermeisterin dankte auch den Sponsoren, die wieder Preise „für unsere engagierten Radelnden bereitstellen“.