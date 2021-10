Die Sanierung des alten Rathauses in Herdecke startet. Deshalb zieht das Bürgerbüro vorübergehend um.

Bürgerservice Bürgerbüro Herdecke zieht in den Ratssaal

Herdecke. Das Bürgerbüro Herdecke zieht um. Ab Dienstag gibt es wieder offene Sprechzeiten ohne Terminbuchung.

Mit dem Umbau des Bürgerbüros fällt in der kommenden Woche der Startschuss für die Sanierung des historischen Rathauses. Für die Dauer der Bauarbeiten ziehen die Mitarbeitenden des Bürgerbüros in den Ratssaal. Dort sind sie zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar – und das mit erweitertem Service. Denn mit dem Umzug in den Ratssaal geht das Team des Bürgerbüros auch einen Schritt weiter Richtung Normalität: Bedingt durch die Corona-Pandemie waren Besuche im Bürgerbüro bis dato nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Dies ändert sich jetzt: Voraussichtlich ab Dienstag, 19. Oktober, ist der Umzug des Bürgerbüros in den Ratssaal abgeschlossen. Dann gibt es montags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr jeweils eine offene Sprechzeit ohne Terminbuchung. Bürger können zu diesen Zeiten ohne Termin das Bürgerbüro-Team im Ratssaal aufsuchen. Dienstags und donnerstags bleibt es bei den gewohnten Öffnungszeiten für Bürger, die Termine gebucht haben. Der Zugang zum Ratssaal ist über den rechten Treppenaufgang möglich. Menschen mit eingeschränkter Mobilität erreichen das Übergangsquartier des Bürgerbüros über den Aufzug am Ratssaalgebäude.

Die Beratungsstellen von DEW21 und Mark E sowie die Versicherungsstelle bleiben auch während der Umbauarbeiten im Rathausgebäude. Sie sind dann in den Zimmern 1,2 und 3 im Erdgeschoss des Rathauses zu finden. Der Bücherschrank im Eingangsbereich des Rathauses bleibt ebenfalls zunächst dort und ist zugänglich.

Wegen des Umzugs ist das Bürgerbüro am Donnerstag, 14. Oktober, ab 14 Uhr geschlossen. Der Betrieb wird voraussichtlich am Dienstag, 19. Oktober, um 8 Uhr wiederaufgenommen, eventuell auch früher. Der Kassenautomat für Bargeldeinzahlungen kann im Ratssaal nicht zur Verfügung gestellt werden.

Die Umbauarbeiten des Bürgerbüros werden voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein, sodass zu Beginn des neuen Jahres das Bürgerbüro wieder in seinem gewohnten Umfeld im Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Ratssaal im Überblick: montags, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, offene Sprechzeit ohne Termin; dienstags, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, mit gebuchten Terminen; mittwochs, 8 bis 12 Uhr, offene Sprechzeit ohne Termin; donnerstags, 8 bis 18 Uhr, mit gebuchten Terminen; freitags, 8 bis 12 Uhr, offene Sprechzeit ohne Termin

