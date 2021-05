Bürgerbus Herdecke fährt wieder sonntags

Herdecke. Durch Corona war der Fahrplan etwas geschrumpft. Fahrten an Sonn- und Feiertagen eingeschränkt. Nun läuft es wieder normal.

Der Bürgerbus in Herdecke wird ab dem 1. Juni seinen vollen Fahrbetrieb wieder aufnehmen und auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Erstmalig wirksam wird dies am Fronleichnamstag, 3. Juni. Die Sonn- und Feiertage waren bislang meist etwas schwächer genutzt als die Werktage. Bei geschlossener Gastronomie machte es daher keinen Sinn, jeden Tag mehr als 100 km zu fahren. Jetzt hofft der Bürgerbus auf seine treuen Fahrgäste und will seine Dienste wieder für den Sonntagsausflug anbieten. Die ehrenamtlichen Fahrer haben sich dankenswerter Weise breit erklärt, auch die Sonntagsdienste wieder aufzunehmen, obwohl ja auch parallel noch die nahezu täglichen Fahrten zum Impfzentrum abzudecken sind. Der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Eberhard Dickow ist stolz auf sein Team, das dies alles möglich macht. „Toll, was wir alles gewuppt bekommen, damit unsere Mitbürger immer mobil bleiben können. Viele Fahrgäste und deren herzliches ‚Danke schön‘ sind uns Bestätigung, dass wir etwas Sinnvolles tun.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter